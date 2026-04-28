RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 162,5 auf Tradegate (28. April 2026, 20:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -7,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 129,95 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 219,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +15,67 %/+37,59 % bedeutet.