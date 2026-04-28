Scout24 beschleunigt Aktienrückkäufe - Kurs legt deutlich zu
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 beschleunigt sein laufendes Aktienrückkaufprogramm. Unter einer zweiten Tranche sollen bereits bis Ende des laufenden Jahres für bis zu 250 Millionen Euro eigene Anteilscheine erworben werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Diese solle direkt nach der ersten Tranche von bis zu 100 Millionen Euro beginnen. Daraus ergebe sich für 2026 ein neues Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 350 Millionen Euro. Die erste Tranche soll zudem verkürzt werden, da sie nahezu vollständig ausgeschöpft ist.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Scout24-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Geschäft in einer ersten Reaktion um gut fünf Prozent zu./he/bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,62 % und einem Kurs von 72,50 auf Tradegate (28. April 2026, 20:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,37 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +41,29 %/+72,84 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.
erst abends gesehen, dass der kurs mal runter auf 64 war. schade, dort hätte ich vermutlich die pos gedoppelt.
zahlen sind gut. mit dem einsatz von KI wirds hier mit den kosten runtergehen.