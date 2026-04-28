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    Israels Armee zerstört Hisbollah-Tunnel im Libanon

    Israels Armee zerstört Hisbollah-Tunnel im Libanon
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge am Abend zwei Tunnel der Hisbollah im Südlibanon gesprengt. Libanesischen Einwohnern zufolge war die Erschütterung weit über die Gegend hinaus zu spüren.

    Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem "riesigen Terrortunnel der Hisbollah", der gesprengt worden sei. Die Zeitung "Times of Israel" berichtete, es handle sich um eines der längsten unterirdischen Tunnelsysteme, die das israelische Militär bislang im Libanon entdeckt habe.

    Israels Armee teilte mit, sie habe in den vergangenen Wochen in der Gegend von Kantara nach Tunneln der vom Iran unterstützten Miliz gesucht - und zwei Tunnel mit einer Gesamtlänge von rund zwei Kilometern entdeckt. Die nun zerstörten Tunnel hätten rund zehn Kilometer von Ortschaften in Israel entfernt gelegen. In ihnen hätten sich Dutzende Wohnquartiere befunden.

    Armee: Zweck der Tunnel war Überfall auf Israel

    Laut Israels Armee soll der Iran die Tunnel finanziert haben. Sie seien Teil eines Plans der Hisbollah gewesen, nach Israel zu dringen und dort Menschen zu töten und zu entführen, ähnlich wie die Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Die Hamas hatte nach dem Massaker in ihren Tunneln auch aus Israel entführte Geiseln festgehalten.

    Das israelische Militär hat bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Tunnel der Hisbollah im Libanon entdeckt und zerstört, darunter auch einige, die bis nach Israel reichten. Auch die UN-Friedenstruppen im Libanon entdeckte eigenen Angaben zufolge im Sommer 2025 ein umfangreiches Tunnelnetzwerk im Süden des Landes.

    Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt offiziell noch gut zwei Wochen lang eine Waffenruhe. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten. Der Libanon ist offiziell keine Konfliktpartei./cir/DP/he






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