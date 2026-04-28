Devisen
Euro steigt zum US-Dollar wieder über 1,17 Dollar
- Euro stieg spät im US-Handel auf 1,1716 Dollar
- Im europäischen Handel zeitweise unter 1,17 US-Dollar
- Märkte erwarten Fed und EZB, Leitzins bleibt stabil
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel wieder etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1716 Dollar. Im europäischen Handel war der Euro zeitweise unter die Marke von 1,17 US-Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1680 (Montag: 1,1749) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8561 (0,8511) Euro gekostet.
Am Markt wird nun auf die Ergebnisse der beiden Zentralbank-Sitzungen am Mittwoch (Fed) und Donnerstag (EZB) gewartet, schrieben die Analysten der Dekabank. Beide Notenbanken dürften den Experten zufolge ihren Leitzins unverändert lassen. Ausschlaggebend werde die Einschätzung der Energiepreise auf die Inflation und die deutliche Abkühlung der Konjunktur in der Eurozone sein./bek/he
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EUR/USD Prognosen Update
Vom März-Tief (1,1410) aus hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 als Basis für eine Erholung genutzt, die sich in der vergangenen Woche über das Februartief fortgesetzt hat. Fehlende Anschlussdynamik führte jedoch zu einer Ermüdung im Bereich der 1,18er-Marke. Nach einem schwachen Wochenstart überwiegt eine Korrekturtendenz, die am heutigen Freitag noch unter das Vorwochentief brechen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1630 bis 1,1690
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1830 | 1,1849 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1663 = Vorwochentief | 1,1575
Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich