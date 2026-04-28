Zimmer Biomet Holdings - Aktie rauscht in die Tiefe - 28.04.2026

Die Zimmer Biomet Holdings Aktie ist bisher um -11,17 % auf 70,15€ gefallen. Das sind -8,82 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,44 %, geht es heute bei der Zimmer Biomet Holdings Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Zimmer Biomet ist ein führender Medizintechnik-Konzern für orthopädische Implantate und chirurgische Lösungen (v.a. Hüft-, Knie-, Schulterendoprothetik, Trauma, Wirbelsäule, Dental). Starke Marktstellung weltweit, besonders in der Gelenkrekonstruktion. Wichtige Wettbewerber: Stryker, Johnson & Johnson/DePuy Synthes, Smith & Nephew, Medtronic. USPs: breites Portfolio, starke Marke, OP-Integration und Robotiklösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Zimmer Biomet Holdings abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,15 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Zimmer Biomet Holdings auf -8,87 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

Zimmer Biomet Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,48 % 1 Monat -8,92 % 3 Monate -3,15 % 1 Jahr -21,27 %

Informationen zur Zimmer Biomet Holdings Aktie

Stand: 28.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 194 Mio. Zimmer Biomet Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,63 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Börsen zeigen sich heute launisch: Während deutsche Indizes geschlossen nachgeben, liefern die US-Märkte ein gemischtes Bild mit nur vereinzelten Lichtblicken.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Smith & Nephew, Stryker und Co.

Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Stryker notiert im Minus, mit -2,21 %. Medtronic notiert im Minus, mit -1,67 %.

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Ob die Zimmer Biomet Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zimmer Biomet Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.