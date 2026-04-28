JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Segment Energieinfrastruktur des Stromversorgers und Netzbetreibers dürfte sich dynamisch entwickelt haben, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem sei das Unternehmen gut positioniert, um die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 18,85EUR auf Tradegate (28. April 2026, 21:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,40

Kursziel alt: 17,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

