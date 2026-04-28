JEFFERIES stuft EON AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Segment Energieinfrastruktur des Stromversorgers und Netzbetreibers dürfte sich dynamisch entwickelt haben, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem sei das Unternehmen gut positioniert, um die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 18,85EUR auf Tradegate (28. April 2026, 21:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17,40
Kursziel alt: 17,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17,40
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