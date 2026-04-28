Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Centene
Tagesperformance: +12,84 %
Platz 1
Performance 1M: +53,14 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -12,06 %
Platz 2
Performance 1M: -13,17 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -12,00 %
Platz 3
Performance 1M: -15,50 %
Pentair
Tagesperformance: -11,50 %
Platz 4
Performance 1M: -5,57 %
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: -10,98 %
Platz 5
Performance 1M: -9,68 %
Corning
Tagesperformance: -8,97 %
Platz 6
Performance 1M: +21,35 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -7,79 %
Platz 7
Performance 1M: +19,78 %
Allegion
Tagesperformance: -7,09 %
Platz 8
Performance 1M: -7,87 %
CIENA
Tagesperformance: -6,72 %
Platz 9
Performance 1M: +23,17 %
Franklin Resources
Tagesperformance: +6,23 %
Platz 10
Performance 1M: +28,06 %
Brown & Brown
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 11
Performance 1M: -4,65 %
Teradyne
Tagesperformance: -5,69 %
Platz 12
Performance 1M: +33,32 %
AvalonBay Communities
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 13
Performance 1M: +11,76 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 14
Performance 1M: +10,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation ist überwiegend bullish. Belege: Q1/26 solide Zahlen, Produktion ~1,3 Moz, AISC unter Erwartungen, realer Goldpreis teils über Konsens, starker Free Cash Flow, laufende Aktienrückkäufe; Dividende wird teils positiv, teils neutral bewertet. 14‑Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht angegeben.
Coherent
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 15
Performance 1M: +28,44 %
Albemarle
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 16
Performance 1M: +9,97 %
Packaging of America
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 17
Performance 1M: +3,77 %
Paccar
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 18
Performance 1M: +11,59 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 19
Performance 1M: +26,00 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 20
Performance 1M: +47,89 %
Align Technology
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 21
Performance 1M: +8,89 %
International Paper
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 22
Performance 1M: -9,36 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 23
Performance 1M: +17,93 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 24
Performance 1M: +84,76 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 25
Performance 1M: +27,48 %
UDR
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 26
Performance 1M: +5,74 %
Essex Property Trust
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 27
Performance 1M: +9,89 %
Equity Residential Registered of Benef Interest
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 28
Performance 1M: +9,26 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 29
Performance 1M: +40,47 %
Camden Property Trust Registered of Benef Interest
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 30
Performance 1M: +7,12 %
Humana
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 31
Performance 1M: +35,53 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 32
Performance 1M: +4,36 %
Mid-America Apartment Communities
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 33
Performance 1M: +6,18 %
CVS Health
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 34
Performance 1M: +14,24 %
Ventas
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 35
Performance 1M: +5,49 %
Intuit
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 36
Performance 1M: -7,84 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 37
Performance 1M: -6,48 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 38
Performance 1M: -3,05 %
Targa Resources
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 39
Performance 1M: -5,65 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 40
Performance 1M: -3,68 %
