Universal Health Services (B) Aktie weiter abwärts - 28.04.2026

Mit einer Performance von -12,06 % musste die Universal Health Services (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,35 %, geht es heute bei der Universal Health Services (B) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Universal Health Services (B) ist ein US-Klinikbetreiber mit Akutkrankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen. Erlöse v. a. aus stationärer/ambulanter Behandlung, Notfallmedizin und Verhaltensgesundheit. Starke Position im US-Gesundheitsmarkt. Wichtige Wettbewerber: HCA Healthcare, Tenet, Community Health, Acadia. USP: Fokus auf Behavioral Health, breite Klinikpräsenz, diversifizierter Zahler-Mix.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Universal Health Services (B), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,64 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Universal Health Services (B) eine negative Entwicklung von -26,08 % erlebt.

Während Universal Health Services (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,49 %.

Universal Health Services (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,24 % 1 Monat -13,79 % 3 Monate -18,64 % 1 Jahr +0,98 %

Informationen zur Universal Health Services (B) Aktie

Stand: 28.04.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 54 Mio. Universal Health Services (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,48 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 28.04.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Universal Health Services (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Universal Health Services (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Universal Health Services (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.