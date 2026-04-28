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    Besonders beachtet!

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    Universal Health Services (B) Aktie weiter abwärts - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Universal Health Services (B) Aktie bisher Verluste von -12,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Universal Health Services (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Universal Health Services (B) Aktie weiter abwärts - 28.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Universal Health Services (B) ist ein US-Klinikbetreiber mit Akutkrankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen. Erlöse v. a. aus stationärer/ambulanter Behandlung, Notfallmedizin und Verhaltensgesundheit. Starke Position im US-Gesundheitsmarkt. Wichtige Wettbewerber: HCA Healthcare, Tenet, Community Health, Acadia. USP: Fokus auf Behavioral Health, breite Klinikpräsenz, diversifizierter Zahler-Mix.

    Universal Health Services (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Mit einer Performance von -12,06 % musste die Universal Health Services (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,35 %, geht es heute bei der Universal Health Services (B) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Universal Health Services (B), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,64 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Universal Health Services (B) eine negative Entwicklung von -26,08 % erlebt.

    Während Universal Health Services (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,49 %.

    Universal Health Services (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,24 %
    1 Monat -13,79 %
    3 Monate -18,64 %
    1 Jahr +0,98 %
    Stand: 28.04.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Universal Health Services (B) Aktie

    Es gibt 54 Mio. Universal Health Services (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,48 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.04.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 28.04. - US Tech 100 schwach -1,07 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart USA - 28.04. - US Tech 100 schwach -0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Universal Health Services (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Universal Health Services (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Universal Health Services (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Universal Health Services (B)

    -11,11 %
    -9,57 %
    -14,11 %
    -18,93 %
    +0,98 %
    +17,42 %
    +28,42 %
    +258,79 %
    ISIN:US9139031002WKN:866462
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    Markt Bote
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