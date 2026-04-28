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    Charles ruft in den USA zur Verteidigung der Ukraine auf

    Charles ruft in den USA zur Verteidigung der Ukraine auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der britische König Charles III. hat während seiner Rede vor dem US-Kongress Meinungsäußerungen von US-Präsident Donald Trump widersprochen. Ohne Trumps Namen in diesem Kontext zu nennen, betonte der Monarch die Bedeutung der Nato, insbesondere auch im Krieg in der Ukraine. Es sei "dieselbe unerschütterliche Entschlossenheit" erforderlich, die von den Verbündeten unter anderem in den Weltkriegen, im Kalten Krieg sowie in Afghanistan gezeigt worden sei, sagte der König.

    Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder damit kokettiert, die US-Mitgliedschaft in der Nato zu beenden. Jüngster Auslöser war der Iran-Krieg mit einer nach Trumps Meinung zu geringen Unterstützung der Verbündeten. Auch die Grönlandkrise war in den vergangenen Monaten ein Grund für den US-Präsidenten, das Verteidigungsbündnis zu kritisieren. Zudem hat Trump immer wieder die US-Verantwortung im Ukraine-Krieg infrage gestellt.

    Charles III. sagte, das Engagement und die Kompetenz der US-Streitkräfte und ihrer Verbündeten bildeten das Herz der Nato. "Von den Tiefen des Atlantiks bis zu den katastrophal schmelzenden Eiskappen der Arktis", sagte Charles, was als Verweis auf den Klimawandel gewertet werden kann, den Trump praktisch leugnet. Die Verbündeten seien einander zur Verteidigung verpflichtet, sagte Charles - zum Schutz vor den "gemeinsamen" Gegnern.

    Die Natur bezeichnete Charles als "unser wertvollstes und unersetzliches Gut". Unsere Generation müsse entscheiden, wie dem Zusammenbruch kritischer Ökosystem begegnet werden könne. Dieser bedrohe weit mehr als die Harmonie und die unverzichtbare Vielfalt der Natur. "Wir ignorieren auf eigene Gefahr", dass diese natürlichen Systeme die Grundlage für Wohlstand und Sicherheit bildeten, sagte der König./mj/DP/he





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