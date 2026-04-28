JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele des Biotech-Unternehmens seien realistischer und die Aktien "günstig", schrieb Tycho Peterson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber zunächst vom schwachen ersten Quartal und einer schlechten Nachrichtenlage überschattet./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,92 % und einem Kurs von 29,14EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tycho Peterson

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,00 € , was eine Steigerung von +102,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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