JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele des Biotech-Unternehmens seien realistischer und die Aktien "günstig", schrieb Tycho Peterson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber zunächst vom schwachen ersten Quartal und einer schlechten Nachrichtenlage überschattet./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,92 % und einem Kurs von 29,14EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tycho Peterson
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tycho Peterson
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
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