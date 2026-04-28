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    STEICO SE: Jahresabschluss 2025 bestätigt vorläufige Zahlen – Jetzt mehr erfahren

    STEICO legt den Geschäftsbericht 2025 vor: moderates Umsatzplus, rückläufige Erträge, Sonderbelastungen – und dennoch Effizienzgewinne sowie ein vorsichtiger Ausblick auf 2026.

    STEICO SE: Jahresabschluss 2025 bestätigt vorläufige Zahlen – Jetzt mehr erfahren
    • STEICO veröffentlichte den Geschäftsbericht 2025: Umsatzerlöse 382,9 Mio. € (+1,8% gegenüber 2024; Gesamtleistung 382,6 Mio. €).
    • Ergebnisentwicklung: EBITDA 67,9 Mio. € (-14,9% vs. VJ) mit einer EBITDA‑Marge von 17,7% (VJ 21,0%); EBIT 35,9 Mio. € (−0,4% vs. VJ) bei einer EBIT‑Marge von 9,4%.
    • Konzernergebnis und Ergebnis je Aktie: Konzernjahresüberschuss 17,8 Mio. €, Gewinn je Aktie 1,27 € (VJ: 19,3 Mio. € / 1,37 €).
    • Produktions‑Störfall im Juni verursachte bis in den Herbst Lieferzeitaufbau; schwächere Märkte im 2. Halbjahr dämpften die Entwicklung, gleichzeitig zeigen sich positive Effekte eines Effizienzsteigerungsprogramms.
    • Bilanzgewinn 2025: 152.371.262,12 €; Verwaltungsrat schlägt Dividende von 0,20 € je Aktie (insgesamt 2.816.693,00 €) vor; Restbetrag 149.554.569,12 € wird vorgetragen.
    • Ausblick 2026: Umsatzprognose −2% bis +4% vs. Vorjahr (≈375–398 Mio. €); erwartetes EBIT 30–38 Mio. € (EBIT‑Marge 8,0–9,5%); Risiken durch geopolitische Verwerfungen, Lieferkettenstörungen und Kostensteigerungen.

    Der Kurs von Steico lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,71 % im Minus.


    Steico

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    ISIN:DE000A0LR936WKN:A0LR93
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