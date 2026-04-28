ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für UPS auf 118 Dollar - 'Neutral'
- JPMorgan hebt UPS Kursziel von 106 auf 118
- Einstufung bleibt auf Neutral trotz Anhebung
- Operativ schlechter als erwartet laut Studie
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen zum ersten Quartal von 106 auf 118 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Brian P. Ossenbeck begründete das höhere Kursziel mit einer geänderten Bewertungsgrundlage. Operativ habe sich der Logistikkonzern hingegen schlechter geschlagen als erwartet, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 88,74 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um -2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,93 %.
Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 66,18 Mrd..
United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 135,00USD was eine Bandbreite von -10,19 %/+51,55 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 118 US-Dollar
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
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In diesem Video (englisch) führen die THE MOTLEY FOOL-Mitarbeiter Jason Hall und Tyler Crowe eine Bull-ver-Bärin-Debatte über United Parcel Service (UPS-2,72 %):
https://www.fool.com/investing/2025/10/10/ups-stock-bull-vs-bear-turnaround-or-high-yield-tr/
Eine wellentechnische Meinung zu UPS:
Ich komme nicht umhin in dieser Diskussion auch mal meinen Hut in den Ring zu werfen da ich 30 Jahre bei Big Brown tätig war und damit ein paar Insights beisteuern kann.