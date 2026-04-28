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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für UPS auf 118 Dollar - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt UPS Kursziel von 106 auf 118
    • Einstufung bleibt auf Neutral trotz Anhebung
    • Operativ schlechter als erwartet laut Studie
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für UPS auf 118 Dollar - 'Neutral'
    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen zum ersten Quartal von 106 auf 118 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Brian P. Ossenbeck begründete das höhere Kursziel mit einer geänderten Bewertungsgrundlage. Operativ habe sich der Logistikkonzern hingegen schlechter geschlagen als erwartet, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 88,74 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um -2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 66,18 Mrd..

    United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 135,00USD was eine Bandbreite von -10,19 %/+51,55 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 118 US-Dollar


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