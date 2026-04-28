Visa steigert Umsatz so kräftig wie seit 2022 nicht mehr - Aktie legt zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,01 % und einem Kurs von 277,3 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 468,86 Mrd..

Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +34,46 %/+54,18 % bedeutet.