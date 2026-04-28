Visa steigert Umsatz so kräftig wie seit 2022 nicht mehr - Aktie legt zu
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im zweiten Quartal dank weiter robuster Verbraucherausgaben mehr verdient und umgesetzt als von Experten erwartet. Der Gewinn sei unter dem Strich um 32 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 6,0 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Der Nettoumsatz legte um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar zu. Das war laut Unternehmen der größte Anstieg seit 2022.
Die Visa-Aktie gewann im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion vier Prozent./he/bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie
Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,01 % und einem Kurs von 277,3 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 468,86 Mrd..
Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +34,46 %/+54,18 % bedeutet.
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