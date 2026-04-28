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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Qiagen auf 'Buy' - Ziel 59 Euro

    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Qiagen auf 'Buy' - Ziel 59 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele des Biotech-Unternehmens seien realistischer und die Aktien "günstig", schrieb Tycho Peterson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber zunächst vom schwachen ersten Quartal und einer schlechten Nachrichtenlage überschattet./bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,92 % und einem Kurs von 29,14 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um -16,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 6,03 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 59 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,00, was eine Steigerung von +102,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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