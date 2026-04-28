ROUNDUP/Aktien New York Schluss
KI-Aktien schwach - Keine Kauflaune vor Fed
NEW YORK (dpa-AFX) - Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligenz (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,01 Prozent auf 27.029,01 Punkte nach unten. Ein Grund für die Verluste war ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI.
Besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 49.141,93 Zähler. Hier sorgte die starke Quartalsbilanz von Coca-Cola für bessere Stimmung. Rückenwind kam auch von Dow-Schwergewichten wie Microsoft und Unitedhealth .
Der S&P 500 gab um 0,49 Prozent auf 7.138,80 Punkte nach. In dem marktbreiten Index sind die kursschwachen KI-Aktien schwer gewichtet.
Grundsätzlich übten sich Investoren erneut in Zurückhaltung. Zum einen schüren die steigenden Ölpreise wegen fehlender Fortschritte im Iran-Krieg die Konjunktur- und Inflationsängste. Zum anderen steht der Zinsentscheid der US-Notenbank bevor. Experten rechnen nicht mit Änderungen des Zinsniveaus, die Aussagen zu Inflation und Konjunktur können die Finanzmärkte aber stark bewegen.
Ein kritischer Bericht des "Wall Street Journal" über OpenAI drückte auf die Kurse der großen Tech-Partner des Unternehmens. Der Zeitung zufolge hat der KI-Entwickler geschäftliche Ziele zuletzt nicht realisieren können. Daraufhin fielen Oracle um mehr als vier Prozent und die Papiere des Cloud-Computing-Anbieters Coreweave um fast sechs Prozent.
Auch die Papiere von Halbleiterherstellern, die große Daten- und Rechenzentren mit ihren Hightech-Komponenten ausstatten, wurden von dem Bericht in Mitleidenschaft gezogen. So verloren die am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegenen Nvidia -Aktien 1,6 Prozent und AMD 3,4 Prozent.
An die Spitze des Dow Jones Industrial setzten sich die Papiere von Coca-Cola mit einem Aufschlag von fast vier Prozent. Der Getränkekonzern hat sich nach dem ersten Quartal höhere Ziele für das Gesamtjahr gesteckt, das kam am Markt gut an.
United Parcel Service büßten hingegen vier Prozent ein. Die Bank JPMorgan wies auf schwache Geschäfte des Logistikriesen auf dem Heimatmarkt hin, auf das Anleger negativ reagieren dürften.
General Motors fielen zunächst um vier Prozent, holten anschließend die Verluste aber wieder auf und schlossen 1,3 Prozent fester. Der Autobauer übertraf im ersten Quartal die Erwartungen und erhöhte die Geschäftsziele für das Gesamtjahr.
Aktien von Spotify brachen um über 12 Prozent ein. Der Streamingdienst legte einen durchwachsenen Quartalsbericht vor und blieb auch mit den Zielen für das laufende Quartal teilweise hinter den Erwartungen zurück./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 277,0 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +6,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,94 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,41 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +21,23 %/+65,32 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
APA Group, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Orca Energy, GSK, Altria, MDLZ, BBD pref., PepsiCo, IP, Primerica, Shell, Xtrackers Divi-ETF (DBX1D3)
Zusammen 1991,37 Euro netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folgende Länder befinden sich in meinen Depots: Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ie.png IE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png BR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Was gibt es neues bei mir?
Investieren mit Son Goku
Ich habe mal wieder nach Aktien geschaut, die von den Zoll- und Energiekrisen nicht direkt betroffen sind, aus der Region Japan, um nochmal den günstigen Yen zu nutzen und bin gelandet bei „Manga & Anime“.
Die japanische Manga-Kultur wird in die ganze Welt exportiert und prägt die Ästhetik vieler Comics bei uns. Mangas und Anime haben eine große und vor allem sehr treue Fangemeinde – und das ist sehr viel wert. Die Fans treffen sich auf Conventions, betreiben ‚Cosplay‘ – dh sie kleiden sich entsprechend ihres Idols. Das sind tolle Veranstaltungen. Wer es mal sehen mag: In der Heimat unseres Chefs – Augsburg – findet am 10 Mai auch ein Japan Fest statt. Es gibt – japanische Speisen, Einblicke in die Kultur – und jede Menge Cosplay-Gruppen.
Eine Anmerkung am Rande. Das ist die erste Analyse, die ich ausschließlich mit Seeking Alpha Daten gemacht habe, nachdem Marketscreener den Zugriff auf Fundamentaldaten eingeschränkt hat.
Ok, nun aber zur Sache.
Im Sektor aktiv und börsennotiert sind
·Sega Sammy
·Toei Animation
·Toho
·Square Enix
·Kadokawa
Wer fehlt. Natürlich das legendäre aber private Ghibli-Studio.
Sega Sammy
Sega, ein Computerspielhersteller schloss sich im Jahr 2004 mit Sammy, einem großen Hersteller von Spielautomaten, zusammen zur Sega Sammy Holding. In der Gruppe gibt es aber auch Aninme – in der Tocherfirma https://www.tms-e.co.jp/global/.
Toei Animation
Toei Animation ist bekannt geworden mit Dragon Ball Z (1989), One Piece (2000), Digimon (1999) und Sailor Moon (1993) – neben vielen anderen natürlich. Obwohl die genannten Anime schon über 20 Jahre alt sind, generieren sie noch immer einen starken Umsatz.
Source Claude
Source Claude
Toei verdient ausserdem Geld mit Merchandising; allerdings stellt Toei selbst keine Merchandising Artikel her. Toei hat mit Bandai Namco einen Vertrag zur Herstellung der Toys geschlossen.
Toho
Toho engagiert sich in der Produktion und im Vetrieb von Filmen – unter anderem auch von TMS Entertainment (siehe Sega Sammy) und Studio Ghibli. Dazu zählen auch die berühmten Doraemon Filme.
Square Enix
Square Enix produziert Videospiele und Mangas, primär für den japanischen Markt, es gibt aber auch einen Digitalvertrieb für Nordamerika und Frankreich
Kadokawa
Kadokawa produziert Manga, Romane, Film/Anime und Computerspiele.
Eine Auswahl aktuelle Romane (Source Kadokawa Website)
Kadokawa betreibt ein schönes Museum in Tokorozawa, wo man in einer großen Bibliothek Bücher lesen kann. Es gibt auch ein paar in English, aber wenige.
Business Performance
Profitability
RoE
Wir sehen zweistellige Renditen bei Toei, Sega und Toho. Square Enix und Kadokawa wirken hier ein bisschen schwach.
ROIC
Source Claude: ROIC Toei Animation
Ich habe zum einen den ROIC von Claude berechnen lassen und es parallel auch mal selbst mit den Zahlen von Seeking Alpha berechnet. Erfreulicherweise mit dem gleichen Ergebnis.
Zwei Firmen stechen deutlich heraus, Toei and Square Enix. ROIC Werte über 30 sind großartig. Das sind extrem profitable Unternehmen.
Auch hier präsentiert sich Toei am besten. Square Enix konnte die 15% für eine Weile halten, ist jetzt aber abgeflacht.
Revenue Growth
Gemäß dem Plan „Vision2030“ möchte Toei den Umsatz bis FY2031 verdoppeln und 60% der Umsätze im Ausland erzielen.
Financial Performance
Debt / Equity
Square Enix und Toei haben keine Verschulung. Das mag ich immer gern, weil es dem Unternehmen in einem potentiell schwierigen Umfeld mehr Spielraum lässt.
Sortino Ratio
Betrachtet man das Sortino-Ratio als Risko-Kennzahl, zeigen Toei und Kadokawa eine bessere zu erwartende Rendite relativ zum Down-Side Risk
Share Performance
Toei liegt auf der langen Zeitachse weit vorn. Normalerweise fehlt mir oft der Mut in ein Unternehmen einzusteigen, das schon 1000% gestiegen ist. Bei Toei würde ich da eine Ausnahme machen.
Fair Value
Ich habe einmal Claude gebeten, den Fair Value auszurechnen und mit dem Base Case von 3200 JPY gibt es noch ein Upside von 22%. Das ist selten heutzutage.
P/E
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20260425231315-19.png
Der Bereich der P/E Werte ist gross. Toho und Sega erscheinen günstiger. Kadokawa und Square Enixhaben sich deutlich verteuert. Toei ist auch nicht mehr ganz günstig, aber noch in einem Bereich, den ich mir vorstellen kann.
Summary
Positionsauflösung von Intel