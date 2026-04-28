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    Kreise

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    Kone unmittelbar vor Übernahme von TK Elevator

    Für Sie zusammengefasst
    • Kone steht kurz vor Übernahme von TK Elevator
    • Bewertung rund 29 Milliarden Euro inklusive Schulden
    • TK Elevator 50.000 Mitarbeiter und 9,2 Mrd Umsatz
    Kreise - Kone unmittelbar vor Übernahme von TK Elevator
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der finnische Aufzughersteller Kone steht Kreisen zufolge kurz vor der Übernahme des Branchenkollegen TK Elevator. Das Unternehmen werde dabei mit 29 Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Vereinbarung mit den beiden Finanzinvestoren Advent und Cinven könnte bereits am Mittwoch bekanntgegeben werden. Damit wäre der ebenfalls in Erwägung gezogene Börsengang von TK Elevator vom Tisch.

    Bloomberg hatte bereits Mitte März unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass Kone Gespräche über eine Übernahme führe. Die Eigentümer strebten dabei eine Bewertung von bis zu 25 Milliarden Euro an. Damals hieß es, Kone wolle in den folgenden Wochen eine Einigung erreichen.

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    TK Elevator beschäftigt rund 50.000 Menschen und erreichte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr übernahm Alat, eine Tochter des saudischen Staatsfonds 15 Prozent an dem Unternehmen. Die Transaktion bewertete TK Elevator inklusive Schulden mit mehr als 23 Milliarden Euro, wie Bloomberg damals berichtete./he

     

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    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 57,12 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,46 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +14,10 %/+2,69 % bedeutet.




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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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