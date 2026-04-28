Kreise
Kone unmittelbar vor Übernahme von TK Elevator
- Kone steht kurz vor Übernahme von TK Elevator
- Bewertung rund 29 Milliarden Euro inklusive Schulden
- TK Elevator 50.000 Mitarbeiter und 9,2 Mrd Umsatz
NEW YORK (dpa-AFX) - Der finnische Aufzughersteller Kone steht Kreisen zufolge kurz vor der Übernahme des Branchenkollegen TK Elevator. Das Unternehmen werde dabei mit 29 Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Vereinbarung mit den beiden Finanzinvestoren Advent und Cinven könnte bereits am Mittwoch bekanntgegeben werden. Damit wäre der ebenfalls in Erwägung gezogene Börsengang von TK Elevator vom Tisch.
Bloomberg hatte bereits Mitte März unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass Kone Gespräche über eine Übernahme führe. Die Eigentümer strebten dabei eine Bewertung von bis zu 25 Milliarden Euro an. Damals hieß es, Kone wolle in den folgenden Wochen eine Einigung erreichen.
TK Elevator beschäftigt rund 50.000 Menschen und erreichte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr übernahm Alat, eine Tochter des saudischen Staatsfonds 15 Prozent an dem Unternehmen. Die Transaktion bewertete TK Elevator inklusive Schulden mit mehr als 23 Milliarden Euro, wie Bloomberg damals berichtete./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
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wenn er zum stichtag 900 aktien im depot hatte, dann hätte man ihm 45 aktien ins dpot gebucht. wenn er nur 5 bekommen hat, dann hatte er nur 100 tka im depot, die anderen muss er wohl danach gekauft haben.