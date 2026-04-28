Kone unmittelbar vor Übernahme von TK Elevator

TK Elevator beschäftigt rund 50.000 Menschen und erreichte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr übernahm Alat, eine Tochter des saudischen Staatsfonds 15 Prozent an dem Unternehmen. Die Transaktion bewertete TK Elevator inklusive Schulden mit mehr als 23 Milliarden Euro, wie Bloomberg damals berichtete./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 57,12 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,50 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,46 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +14,10 %/+2,69 % bedeutet.