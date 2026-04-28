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    Alexanderwerk AG: Bilanzfehler, Gewinnwarnung und verzögerte Abschlüsse

    Alexanderwerk korrigiert über Jahre entstandene Bilanzierungsfehler: Anpassungen bei Vorräten, Steuern und Eigenkapital belasten Ergebnis, verzögern Abschlüsse und drücken die Prognose 2025.

    Alexanderwerk AG: Bilanzfehler, Gewinnwarnung und verzögerte Abschlüsse
    • Der Vorstand stellte Bilanzierungsfehler in den HGB-Jahresabschlüssen der 100%igen Tochter Alexanderwerk GmbH für die letzten 10 Jahre (insb. 2022–2024) fest; Ursache: unzulässig hohe Aktivierung von Materialgemeinkosten (zusätzlich in IFRS-Konzernabschlüssen überhöhte Verwaltungsgemeinkosten), wodurch die Fehler auch in den Abschlüssen der Alexanderwerk AG und im Konzernabschluss enthalten sind.
    • Aufgrund einer retrospektiven Korrektur nach IAS 8 wird das Vorratsvermögen zum 01.01.2024 um TEUR 1.800–2.100 gemindert, die passiven latenten Steuern um TEUR 500–600 reduziert und das Eigenkapital um TEUR 1.300–1.500 verringert.
    • Für das Geschäftsjahr 2024 führt die Korrektur zu einer Minderung der Bestandsveränderung um TEUR 400–500 und einer Reduzierung des Konzernjahresüberschusses um TEUR 300–400.
    • Für 2025 ergibt sich aus der laufenden Korrektur ein einmaliger negativer Effekte in Höhe von TEUR 450–500 vor Steuern; zusätzlich erwartet die Tochter wegen Bestandsminderungen ein ergebniswirksames Sondereffektvolumen von insgesamt rd. TEUR 2.750–3.000 (gesamt TEUR 3.200–3.500), das Ergebnis und Gesamtleistung deutlich belastet.
    • Vorläufige Prognose 2025 (vor Abschlussprüfung): Konzernumsatz TEUR 39.000–39.500; Konzern-Gesamtleistung TEUR 36.250–36.500 (unter der ursprünglichen Prognose); Konzern-EBIT TEUR 4.000–4.200 (2024 nach Korrektur TEUR 6.741; ursprüngliche Prognose rd. TEUR 7.500); Konzernjahresüberschuss TEUR 2.500–3.000; Einzelabschluss Alexanderwerk AG (HGB) Jahresüberschuss TEUR 2.200–2.400.
    • Folge: Die fristgerechte Veröffentlichung der Jahres- und Konzernabschlüsse 2025 im April 2026 kann nicht eingehalten werden; Abschlussfinalisierung und Veröffentlichung erfolgen erst nach Abschluss der Korrekturen und Prüfung durch den Abschlussprüfer.

    Der Kurs von Alexanderwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im Minus.


    Alexanderwerk

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