Onco-Innovations gibt erfolgreiches Scale-up von Schlüsselmaterialien bekannt, die bei der Synthese seines aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs für sein PNKP-Inhibitor-Technologie-Programm verwendet werden

Vancouver, Kanada – 28. April 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) gab unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 21. April 2026 das erfolgreiche Scale-up der Schlüsselzwischenprodukte [i] A83 und B4 bekannt. Dies stellt einen Fortschritt im CMC-Programm (Chemistry, Manufacturing and Controls) des Unternehmens dar, das dessen führenden nanopartikelbasierten PNKP-Inhibitor-Wirkstoffkandidaten ONC010 (auch als „PNKP-Inhibitor-Technologie“ bezeichnet) unterstützt. Diese Zwischenprodukte sind wesentliche Bestandteile bei der Synthese von A83B4C63, dem pharmazeutischen Wirkstoff (API), der in der unternehmenseigenen Nanopartikelformulierung von ONC010 verwendet wird.

Das in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services durchgeführte Scale-up-Programm hat beide Zwischenprodukte von der Synthese im Labormaßstab zur Produktion im mittleren Maßstab gebracht, wodurch die Robustheit, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit des Verfahrens nachgewiesen wurden.

Das erfolgreiche Scale-up Produktion von A83 und B4 unterstützt das übergeordnete Ziel des Unternehmens, einen zuverlässigen und skalierbaren Produktionsprozess für ONC010 zu etablieren und so eine ausreichende Materialversorgung für laufende präklinische Studien, die Formulierungsentwicklung und die Aktivitäten zur Vorbereitung eines Investigational New Drug-(IND)-Zulassungsantrags sicherzustellen. Das Programm fördert auch wichtige Prozessoptimierungen zur Unterstützung der zukünftigen GMP-Fertigung und Produktion für die klinische Studienphase.

„Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt nach vorn in Bezug auf die Risikoreduzierung unserer Fertigungsstrategie“, sagte Thomas O‘Shaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations. „Das erfolgreiche Scale-up dieser kritischen Zwischenprodukte stärkt die Grundlage unseres CMC-Programms und unterstützt den weiteren Fortschritt von ONC010 in Richtung zukünftiger klinischer Studien zur Erstanwendung am Menschen.“

Dalton Pharma Services, ein nordamerikanisches Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Fachkompetenz in komplexer synthetischer Chemie und pharmazeutischer Herstellung, hat eine zentrale Rolle bei der Förderung der Prozessentwicklung und der Scale-up-Aktivitäten im gesamten Programm des Unternehmens gespielt. Die erfolgreiche Durchführung des mittleren Scale-up bestätigt die Fähigkeiten von Dalton zur Unterstützung der Entwicklung komplexer Arzneimittelsubstanzen und stärkt die Stärke des integrierten Partnernetzwerks von Onco-Innovations.