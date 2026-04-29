Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände einen beispiellosen Weltrekord von 5,078 Millionen Token erreicht haben und sich die gesamten Krypto- und Barbestände auf 13,3 Milliarden US-Dollar belaufen

Bitmine hat in nur 10 Monaten bereits 84 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine hält mehr als 4,21 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ethereum profitiert weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem wachsenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains seitens autonomer KI-Systeme

Bitmine wird mit Wirkung zum 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") hochgestuft

Bitmine verfügt über 3.701.589 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.369 US-Dollar pro ETH einem Wert von 8,8 Milliarden US-Dollar entspricht

MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt

Bitmine hält Anteile im Wert von 91 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein direktes Engagement in OpenAI ermöglichen

Bitmine Crypto + gesamte Barbestände + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 13,3 Milliarden US-Dollar, darunter 5,078 Millionen ETH-Token, Barbestände in Höhe von 940 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptowährungsbestände

Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-Nettoinventarwert pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze

Bitmine ist die 129. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 845 Millionen US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Conn., 29. April 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE:BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und Ethereum spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert seiner Bestände aus Kryptowährungen + Barmitteln + Moonshots auf 13,3 Milliarden US-Dollar beläuft.