BMNR erreicht Rekord: ETH-Bestände bei 5,078 Mio., Gesamt bei 13,3 Mrd. US-Dollar
Bitmine setzt neue Maßstäbe: Rekord-Ether-Reserven, rasant wachsendes Staking-Geschäft und ein ambitioniertes 5%-Ziel machen den Konzern zum Schwergewicht im ETH-Ökosystem.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bitmine hält 5.078.386 ETH (Weltrekord), was rund 4,21 % des gesamten ETH-Angebots von 120,7 Millionen entspricht.
- Der Gesamtwert der Krypto‑+Bar‑+„Moonshots"-Bestände beträgt 13,3 Milliarden US-Dollar (darunter 5,078 Mio. ETH und 940 Mio. US-Dollar Bar).
- Gestakte ETH: 3.701.589 ETH (Wert ca. 8,8 Milliarden US-Dollar bei 2.369 USD/ETH); annualisierte Staking-Erträge werden mit rund 264 Mio. USD angegeben (prognostizierte Prämie bei voller Auslastung ca. 363 Mio. USD/Jahr).
- Einführung von MAVAN (Made in America VAlidator Network) als institutionelle Ethereum‑Staking‑Plattform; ein Teil der ETH ist bereits über MAVAN gestaked.
- Unternehmensentwicklung & Marktpräsenz: Up‑Listing von NYSE American zur New York Stock Exchange zum 9. April 2026; BMNR zählt zu den meistgehandelten US‑Aktien (Rang 129) mit durchschnittlichem Tagesvolumen von 845 Mio. USD.
- Ziel und Tempo der Akkumulation: Bitmine verfolgt die „Alchemie der 5 %“ (Ziel: 5 % des ETH-Angebots); in 10 Monaten wurden bereits 84 % dieses Weges zurückgelegt, zuletzt wurden 101.901 ETH innerhalb einer Woche erworben.
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