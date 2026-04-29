Natural Field veröffentlicht Forschungsergebnisse zur NFTriSolve Co-Loading Liposome Technology

Den Studienergebnissen zufolge zeigte die Vier-Komponenten-Formel von NFTriSolve deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Ein- und Dreikomponenten-Formulierungen, insbesondere bei der Verbesserung der Hauthelligkeit, der Feuchtigkeitszufuhr und dem Anti-Aging-Effekt. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Kombination von Wirkstoffen mit modernen Verabreichungssystemen synergistische Effekte ermöglicht.

XI'AN, China, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field gab bedeutende Fortschritte bei seiner Erforschung der NFTriSolve-Co-Loading-Liposomen-Technologie bekannt. Dabei zeigte die neueste Vierkomponenten-Formulierung in Zebrafisch-Modellen eine starke Leistungsfähigkeit. Die Formulierung enthält Ergothionein, N-Acetylneuraminat, ein mit Coenzym Q10 beladenes Liposom und ein mit NMN beladenes Liposom und stellt einen Multikomponenten-Ansatz mit verbesserter Wirkstoffabgabe für Anti-Aging und Hautgesundheit dar.

Die wichtigsten Ergebnisse:

In Formulierungsvergleichstests übertraf das NFTriSolve-Vierkomponentensystem sowohl Einkomponenten- als auch Dreikomponentenkontrollen bei mehreren Indikatoren signifikant, einschließlich der Verbesserung des Hauttons, der Feuchtigkeitsbindung und der Anti-Aging-Leistung. Die Ergebnisse bestätigen den starken Synergieeffekt, der durch die Integration mehrerer Inhaltsstoffe in ein Co-Loading-Liposomensystem ermöglicht wird.

In Prozessvergleichsstudien zeigte das mit NMN beladene Liposom eine überlegene Wirksamkeit bei der Hautaufhellung und Anti-Aging im Vergleich zu NMN allein. In ähnlicher Weise zeigte das mit Coenzym Q10 beladene Liposom bei allen Anti-Aging-Indikatoren durchweg bessere Ergebnisse als das alleinige Coenzym Q10. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Verabreichungstechnologie für die Verbesserung der Stabilität, Absorption und allgemeinen Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe.

Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse das Potenzial der NFTriSolve-Technologie zur Verbesserung der Hautgesundheit, zur Optimierung der Bioverfügbarkeit und zur Unterstützung eines gesunden Alterns. Die Studie bietet eine wissenschaftliche Grundlage für die Entwicklung von Anti-Aging-Formulierungen der nächsten Generation und funktionellen Ernährungsprodukten.

Natural Field wird auf der Vitafoods Europe 2026 die NFTriSolve-Technologie und sein breiteres Portfolio innovativer Lösungen vorstellen. Das Unternehmen will gemeinsam mit internationalen Partnern und Branchenexpertinnen und -experten die Zukunft von innovationsgetriebenen Verabreichungstechnologien im Bereich Nutraceuticals und funktionelle Lebensmittel gestalten.

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