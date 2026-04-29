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    Natural Field veröffentlicht Forschungsergebnisse zur NFTriSolve Co-Loading Liposome Technology

    XI'AN, China, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field gab bedeutende Fortschritte bei seiner Erforschung der NFTriSolve-Co-Loading-Liposomen-Technologie bekannt. Dabei zeigte die neueste Vierkomponenten-Formulierung in Zebrafisch-Modellen eine starke Leistungsfähigkeit. Die Formulierung enthält Ergothionein, N-Acetylneuraminat, ein mit Coenzym Q10 beladenes Liposom und ein mit NMN beladenes Liposom und stellt einen Multikomponenten-Ansatz mit verbesserter Wirkstoffabgabe für Anti-Aging und Hautgesundheit dar.

    Den Studienergebnissen zufolge zeigte die Vier-Komponenten-Formel von NFTriSolve deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Ein- und Dreikomponenten-Formulierungen, insbesondere bei der Verbesserung der Hauthelligkeit, der Feuchtigkeitszufuhr und dem Anti-Aging-Effekt. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Kombination von Wirkstoffen mit modernen Verabreichungssystemen synergistische Effekte ermöglicht.

    Die wichtigsten Ergebnisse:
    In Formulierungsvergleichstests übertraf das NFTriSolve-Vierkomponentensystem sowohl Einkomponenten- als auch Dreikomponentenkontrollen bei mehreren Indikatoren signifikant, einschließlich der Verbesserung des Hauttons, der Feuchtigkeitsbindung und der Anti-Aging-Leistung. Die Ergebnisse bestätigen den starken Synergieeffekt, der durch die Integration mehrerer Inhaltsstoffe in ein Co-Loading-Liposomensystem ermöglicht wird.

    In Prozessvergleichsstudien zeigte das mit NMN beladene Liposom eine überlegene Wirksamkeit bei der Hautaufhellung und Anti-Aging im Vergleich zu NMN allein. In ähnlicher Weise zeigte das mit Coenzym Q10 beladene Liposom bei allen Anti-Aging-Indikatoren durchweg bessere Ergebnisse als das alleinige Coenzym Q10. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Verabreichungstechnologie für die Verbesserung der Stabilität, Absorption und allgemeinen Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe.

    Figure: Zebrafish model evaluation of anti-aging, moisturizing, and skin brightening efficacy. Results show co-loaded liposome systems and multi-component formulations outperform single active ingredients, with the NFTriSolve four-component system delivering the most consistent improvement across all tested parameters.

    Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse das Potenzial der NFTriSolve-Technologie zur Verbesserung der Hautgesundheit, zur Optimierung der Bioverfügbarkeit und zur Unterstützung eines gesunden Alterns. Die Studie bietet eine wissenschaftliche Grundlage für die Entwicklung von Anti-Aging-Formulierungen der nächsten Generation und funktionellen Ernährungsprodukten.

    Natural Field wird auf der Vitafoods Europe 2026 die NFTriSolve-Technologie und sein breiteres Portfolio innovativer Lösungen vorstellen. Das Unternehmen will gemeinsam mit internationalen Partnern und Branchenexpertinnen und -experten die Zukunft von innovationsgetriebenen Verabreichungstechnologien im Bereich Nutraceuticals und funktionelle Lebensmittel gestalten.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2967384/image1.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2967449/Natural_Field_Logo_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/natural-field-veroffentlicht-forschungsergebnisse-zur-nftrisolve-co-loading-liposome-technology-302756400.html





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