Niutech präsentiert auf der IFAT Munich 2026 seine intelligente Durchlaufpyrolyse-Technologie für den geschlossenen Kreislauf der europäischen Kreislaufwirtschaft

JINAN, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die internationale Umwelttechnologiemesse IFAT Munich 2026 findet vom 4. bis 7. Mai in Deutschland statt. Als weltweit wichtiger Benchmark für Abfallwirtschaft, Ressourcenrückgewinnung und Umwelttechnologie dient die IFAT nicht nur als Schaufenster für internationale Spitzentechnologien, sondern auch als Fenster zu globalen Trends in der Kreislaufwirtschaft und zu Wegen der industriellen Modernisierung. In diesem Jahr präsentiert Niutech am Stand B4.505 in Halle B4 des Messezentrums München seine integrierten Pyrolyselösungen für mehr als 30 Abfallarten – darunter Altreifen, Kunststoffabfälle, ölhaltiger Schlamm, Teerrückstände, medizinische Abfälle und Biomasse. Die Ausstellung wird die technologischen Innovationen, die Projektumsetzung sowie die internationalen Servicekapazitäten des Unternehmens im Bereich der Kreislaufwirtschaft umfassend demonstrieren.

Auf der diesjährigen Messe wird Niutech den Schwerpunkt auf die Präsentation seiner intelligenten industriellen Durchlaufpyrolyse-Anlage der neuen Generation mit hoher Kapazität legen. Mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 10.000 bis 50.000 Tonnen pro Jahr (tons per year, tpy) sorgt das System für einen sprunghaften Fortschritt in Bezug auf die Verarbeitungskapazität pro Anlage, die betriebliche Effizienz, die Gesamtkostenkontrolle und die Produktqualität und ermöglicht den Kunden damit eine hohe Rentabilität sowie eine verkürzte Amortisationszeit.