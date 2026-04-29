HeiÃŸe Eisen fÃ¼r den Strom von morgen: Fliegen Siemens Energy, Nordex und Standard Uranium jetzt durch die Decke?
Das groÃŸe Geld folgt dem Strom. WÃ¤hrend die groÃŸen Unternehmen der Wind- und Netztechnik, Siemens Energy und Nordex, nach Jahren der Unsicherheit endlich ihre ProfitabilitÃ¤t zurÃ¼ckgewinnen, bereitet sich im hohen Norden Kanadas ein kleinerer Player …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Das groÃŸe Geld folgt dem Strom. WÃ¤hrend die groÃŸen Unternehmen der Wind- und Netztechnik, Siemens Energy und Nordex, nach Jahren der Unsicherheit endlich ihre ProfitabilitÃ¤t zurÃ¼ckgewinnen, bereitet sich im hohen Norden Kanadas ein kleinerer Player im Hintergrund darauf vor, oben mitzumischen und nach oben empor zu klettern. Es geht nicht mehr nur um grÃ¼ne Versprechen, sondern um knallharte Marktdaten und strategische Rohstoffsicherung. Werden die deutschen Schwergewichte ihren HÃ¶henflug fortsetzen kÃ¶nnen? Und steht Standard Uranium nach einer quÃ¤lend langen SeitwÃ¤rtsphase tatsÃ¤chlich vor einer Kursverdopplung? Wir haben die neuesten Entwicklungen analysiert und zeigen auf, warum genau jetzt Bewegung in diese drei Werte kommen kÃ¶nnte. Der Markt atmet zur Zeit noch tief durch, doch die Ruhe vor dem Sturm kÃ¶nnte schneller vorbei sein, als manchem Investor lieb ist. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche Signale die Branche gerade jetzt fÃ¼r Sie aussendet.
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