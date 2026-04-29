HeiÃŸe Eisen fÃ¼r den Strom von morgen: Fliegen Siemens Energy, Nordex und Standard Uranium jetzt durch die Decke?

Das groÃŸe Geld folgt dem Strom. WÃ¤hrend die groÃŸen Unternehmen der Wind- und Netztechnik, Siemens Energy und Nordex, nach Jahren der Unsicherheit endlich ihre ProfitabilitÃ¤t zurÃ¼ckgewinnen, bereitet sich im hohen Norden Kanadas ein kleinerer Player …



