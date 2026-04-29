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    Diese Gold-Aktie lockt zum Einstieg! Lahontan Gold vor Neubewertung!

    Wer sich nicht vom schwächelnden Goldpreis nervös machen lässt, dem bietet sich derzeit eine interessante Einstiegschance im Sektor. So gibt es viele gute Gründe für den Kauf der Aktie von Lahontan Gold. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen …

    Diese Gold-Aktie lockt zum Einstieg! Lahontan Gold vor Neubewertung!
    Foto: esg-aktien.de
    Wer sich nicht vom schwächelnden Goldpreis nervös machen lässt, dem bietet sich derzeit eine interessante Einstiegschance im Sektor. So gibt es viele gute Gründe für den Kauf der Aktie von Lahontan Gold. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren darauf konzentriert, ein riesiges Goldvorkommen zu entwickeln. Bereits im kommenden Jahr soll die Produktion starten. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der vielleicht besten Bergbauregion der Welt. Mit dem näher rückenden Produktionsstart intensiviert das Unternehmen die Investor Relations. Zuletzt hat die Lahontan-Gründerin und CEO Kimberly Ann auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) präsentiert. Man merkt sofort, dass sie für das Unternehmen brennt. Ann zeigte eindrucksvoll auf, welche Werte man schon aufgebaut hat und worauf sich Aktionäre noch freuen können. Mit dem Produktionsstart will Lahontan übrigens auch an die Wall Street gehen. Die Aktie erscheint alles andere als teuer.

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