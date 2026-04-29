Diese Gold-Aktie lockt zum Einstieg! Lahontan Gold vor Neubewertung! Wer sich nicht vom schwächelnden Goldpreis nervös machen lässt, dem bietet sich derzeit eine interessante Einstiegschance im Sektor. So gibt es viele gute Gründe für den Kauf der Aktie von Lahontan Gold. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen …



