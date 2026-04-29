Analysten erwarten geringeren Quartalsgewinn

Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro vor Steuern das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro./ben/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 27,31 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,31 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +16,97 %/+46,21 % bedeutet.