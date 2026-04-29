Deutsche Bank
Analysten erwarten geringeren Quartalsgewinn
- Deutsche Bank veröffentlicht Q1 Zwischenbilanz
- Analysten erwarten schwächere Zahlen und 1,77 Mrd
- Investmentbank trug den Löwenanteil und 2025 Rekord
FRANKFURT (dpa-AFX) - Traditionell ist das erste Quartal ein gewinnträchtiges für Banken, im Fall der Deutschen Bank rechnen Analysten mit etwas schlechteren Zahlen als ein Jahr zuvor. An diesem Mittwoch (7.00 Uhr) veröffentlicht Deutschlands größtes Geldhaus die Zwischenbilanz für den Zeitraum Januar bis März 2026.
Im Schnitt wird erwartet, dass von einem Vorsteuergewinn von gut 2,81 Milliarden Euro unter dem Strich rund 1,77 Milliarden Euro auf die Aktionäre des Frankfurter Dax -Konzerns entfallen werden. Den Löwenanteil zum Gewinn dürfte einmal mehr die Investmentbank beigetragen haben, die zum Beispiel mit Finanzierung und Beratung von Unternehmen sowie Begleitung bei Börsengängen und Wertpapieremissionen Geld verdient.
Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro vor Steuern das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro./ben/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 27,31 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,31 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +16,97 %/+46,21 % bedeutet.
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Einige finden immer wieder jemand anderen den sie durch den Kao ziehen können , deshalb ist es besser man hält sich vom Forum fern und macht seine Geschäfte ganz für sich alleine . Auf einen Austausch mit solchen missgünstigen und neidischen Personen lege ich jedenfalls keinen Wert .
es sind immer wieder die selben user die sich hier über die beiträge von abendkasse auslassen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Soviel Niveau...kannst du die Kindergartensch*** eigentlich nicht endlich mal lassen? Und einfach mal saubere, strukturierte Beiträge, die was nützen, bringen? Ist dir die Zeit echt nicht zu schade? :) Na gut, sei`s drum.