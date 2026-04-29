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    Libanon verurteilt mutmaßlichen israelischen Angriff auf Zivilschützer

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Zivilschützer in Küstennähe bei Tyrus
    • Zwei Soldaten verletzt Israel äußerte sich nicht
    • Waffenruhe brüchig Libanon fordert Abzug Israels
    Libanon verurteilt mutmaßlichen israelischen Angriff auf Zivilschützer
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem mutmaßlich israelischen Angriff im Süden des Libanons sind nach offiziellen Angaben drei Mitarbeiter des Zivilschutzes getötet worden. Sie seien nahe der Küstenstadt Tyrus auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz gewesen, schrieb der libanesische Präsident Joseph Aoun auf der Plattform X. Nach Angaben der libanesischen Streitkräfte wurden zudem zwei Soldaten verletzt. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

    Medienberichten zufolge hatten die israelischen Streitkräfte eine libanesische Militärpatrouille angegriffen, die die Zivilschützer zu einem Rettungseinsatz am Ort einer vorherigen israelischen Attacke begleitete. Israel verstoße gegen internationales Recht, wenn es Rettungskräfte ins Visier nehme, schrieb Präsident Aoun.

    Trotz einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Nachbarland kommt es im Konflikt mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon fast täglich zu gegenseitigen Angriffen. Der Libanon selbst ist offiziell keine Konfliktpartei. Bei ersten direkten Gesprächen in Washington zwischen Israel und dem Libanon forderte Israel jüngst eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah. Beirut besteht auf einem kompletten Abzug der israelischen Armee von libanesischem Boden./dde/DP/zb





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