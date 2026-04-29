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    Franzosen sparen beim Sommerurlaub - Budget sinkt deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Franzosen kürzen Urlaubsbudget um etwa 150 Euro
    • Weniger Reisende planen mindestens eine Woche Urlaub
    • Mehr Campinginteresse, mehr Autofahrten, weniger Flüge
    Franzosen sparen beim Sommerurlaub - Budget sinkt deutlich
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Die Menschen in Frankreich wollen angesichts globaler Spannungen und steigender Energiekosten laut einer Umfrage beim Sommerurlaub sparen. Das Budget schrumpft demnach um rund 150 Euro auf durchschnittlich 1.530 Euro pro Person, wie eine Umfrage des Instituts Ifop gemeinsam mit dem Tourismusverband Alliance France Tourisme ergab.

    Die Hälfte der Menschen gab an, das Budget reduzieren zu wollen, entweder durch einen kürzeren Aufenthalt oder weniger Sommerreisen (61 Prozent), weniger Ausgaben am Urlaubsort (60 Prozent) und die Suche nach preiswerteren Angeboten (71 Prozent). So legt das Interesse an Campingurlaub stark zu.

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    Nur noch zwei Drittel der Menschen planen Sommerurlaub

    Die Zahl der Menschen, die wenigstens eine Woche in Sommerurlaub fahren möchte, schrumpfte um neun Prozentpunkte auf 68 Prozent. Nur 37 Prozent waren sich bereits sicher, dass sie in Sommerurlaub fahren, im vergangenen Jahr waren dies noch 50 Prozent. Angesichts weltweiter Unsicherheiten wie dem Iran-Krieg stieg der Anteil der Menschen, die ihren Sommerurlaub in Frankreich verbringen wollen, um drei Prozentpunkte auf 71 Prozent.

    Angesichts steigender Kosten wollen nur noch 24 Prozent der Menschen in Frankreich laut der Umfrage mit dem Flugzeug in den Urlaub starten, 4 Prozentpunkte weniger als 2025. Mit dem Auto verreisen wollen 68 Prozent der Menschen, vier Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, wobei der Anteil der Bahnreisenden mit 18 Prozent stabil bleibt./evs/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 6,407 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -11,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +56,40 %/+40,76 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Rolle von Leerverkäufen bei TUI – Mitglieder nennen gestiegene Short‑Positionen (von ~17,7 auf ~34,5 Mio über 0,5% in 10 Wochen) und sehen dadurch erheblichen Druck auf den Kurs bis zu möglicher Manipulation und teuren Rückkäufen. Ergänzend werden fundamentale Risiken genannt: höhere Treibstoffkosten/Kerosin‑Engpässe, geopolitische Unsicherheiten und Buchungsrückgänge mit möglicher Gewinnwarnung; kontroverse Diskussionen zu Halten vs. Verkaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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