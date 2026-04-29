Nachhaltige Entwicklung durch digitale Intelligenz vorantreiben

Im Jahr 2025 integrierte Dahua ESG-Strategien noch stärker in seine weltweiten Geschäftsaktivitäten und legte dabei den Schwerpunkt auf umweltfreundliche Entwicklung, Compliance und den verantwortungsvollen Einsatz von Technologie. Das Unternehmen wurde von EcoVadis mit einer Silbermedaille ausgezeichnet und zählt damit zu den besten 15 % der Unternehmen weltweit.

HANGZHOU, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat seinen siebten Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (Environmental, Social and Governance – ESG) veröffentlicht, in dem das Unternehmen seine laufenden Bemühungen um nachhaltige Entwicklung im Rahmen seiner Mission „Eine intelligentere Gesellschaft und ein besseres Leben ermöglichen" darlegt.

Ausweitung der AIoT-Innovation auf andere Branchen

Dahua hat die Ausweitung von AIoT-Anwendungen in industriellen, städtischen und ökologischen Szenarien fortgesetzt. In Branchen wie der neuen Energiewirtschaft und der Petrochemie trugen intelligente Inspektionslösungen zu einem sichereren Betrieb und einer höheren Wartungseffizienz bei. In städtischen Gebieten unterstützten KI-basierte Verkehrs- und Infrastrukturüberwachungssysteme das Verkehrsmanagement und die Reaktion auf Zwischenfälle und trugen so zu einem stabileren Stadtbetrieb bei. Im Bereich Umweltschutz setzte Dahua Video- und Sensortechnologien für Projekte zur Überwachung der Artenvielfalt ein, darunter eine Zusammenarbeit mit dem World Wide Fund for Nature (WWF) zum Schutz von Feuchtgebieten. AIoT-Lösungen wurden auch im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt, um die betriebliche Effizienz und die Zugänglichkeit der täglichen Dienstleistungen zu verbessern.

Beschleunigung einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung

Im Jahr 2025 trieb Dahua die Umstellung auf kohlenstoffarme Verfahren in allen Bereichen seines Betriebs voran. Das Unternehmen baute seine Photovoltaikanlagen aus und erhöhte die installierte Leistung um rund 6,33 MW, was einem Anstieg von 78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jährliche Stromerzeugung aus Solaranlagen für den Eigenverbrauch belief sich auf 11.080,70 MWh. Im Bereich der Fertigung hat Dahua „Lights-out"-Fabriken eingeführt, in denen AGVs eine zusätzliche Fläche von 30.000 m2 abdecken und die Logistikeffizienz um 50 % steigern. Im Produktbereich setzte Dahua die Entwicklung energieeffizienter Lösungen fort, darunter solarbetriebene 4G-Geräte, batteriebetriebene Außenkameras und 480-kW-Gleichstrom-Ladesysteme, um die Kohlenstoffemissionen zu senken. Das Unternehmen hat über 150 Zertifizierungen für umweltfreundliche Produkte erhalten und mehr als 40 Berichte zum Kohlenstoff-Fußabdruck seiner Produkte erstellt. Zudem wurde das Verpackungsdesign optimiert, wodurch das durchschnittliche Volumen um 20 % reduziert und die Raumausnutzung bei Lagerung und Transport um 300 % verbessert werden konnte.