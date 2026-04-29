🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nagarro veröffentlicht geprüften Jahresabschluss 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen

    Nagarro blickt auf ein gemischtes Geschäftsjahr 2025: Umsatz und Profitabilität legen zu, während das Periodenergebnis sinkt – dennoch bleibt der Fokus klar auf nachhaltiger Wertschöpfung.

    Nagarro veröffentlicht geprüften Jahresabschluss 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz von Nagarro im Jahr 2025 stieg auf 999,3 Mio. € (+2,8 %), währungsbereinigt um 6,1 %
    • Der Gross Profit erhöhte sich auf 321,3 Mio. € (+8,6 %), mit einer Gross Margin von 32,2 %
    • Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 13,8 %, innerhalb der Prognosespanne, das bereinigte EBITDA betrug 138,2 Mio. €
    • Das Periodenergebnis sank auf 39,5 Mio. €, gegenüber 49,2 Mio. € im Vorjahr
    • Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit stieg auf 102,8 Mio. €, die Zahlungsmittel am Jahresende betrugen 124,6 Mio. €
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 1,00 € je Aktie vor, um die langfristige Wertschöpfungsstrategie zu unterstreichen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nagarro ist am 29.04.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.567,13PKT (-0,55 %).


    Nagarro

    +0,16 %
    -9,82 %
    -0,30 %
    -40,30 %
    -26,97 %
    -54,87 %
    -52,04 %
    +119,10 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
    Nagarro direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nagarro veröffentlicht geprüften Jahresabschluss 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen Nagarro blickt auf ein gemischtes Geschäftsjahr 2025: Umsatz und Profitabilität legen zu, während das Periodenergebnis sinkt – dennoch bleibt der Fokus klar auf nachhaltiger Wertschöpfung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     