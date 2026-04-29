Nagarro veröffentlicht geprüften Jahresabschluss 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen
Nagarro blickt auf ein gemischtes Geschäftsjahr 2025: Umsatz und Profitabilität legen zu, während das Periodenergebnis sinkt – dennoch bleibt der Fokus klar auf nachhaltiger Wertschöpfung.
Foto: adobe.stock.com
- Der Umsatz von Nagarro im Jahr 2025 stieg auf 999,3 Mio. € (+2,8 %), währungsbereinigt um 6,1 %
- Der Gross Profit erhöhte sich auf 321,3 Mio. € (+8,6 %), mit einer Gross Margin von 32,2 %
- Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 13,8 %, innerhalb der Prognosespanne, das bereinigte EBITDA betrug 138,2 Mio. €
- Das Periodenergebnis sank auf 39,5 Mio. €, gegenüber 49,2 Mio. € im Vorjahr
- Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit stieg auf 102,8 Mio. €, die Zahlungsmittel am Jahresende betrugen 124,6 Mio. €
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 1,00 € je Aktie vor, um die langfristige Wertschöpfungsstrategie zu unterstreichen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nagarro ist am 29.04.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.567,13PKT (-0,55 %).
+0,16 %
-9,82 %
-0,30 %
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