JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe um 14 Prozent unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstagabend nach dem Bericht. Im Fokus sah sie allerdings durchaus hilfreiche Signale zur laufenden Produktion. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken ist ihr im aktuellen Umfeld allerdings noch nicht gut genug für eine Empfehlung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 164,8EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 190
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 190
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