JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe um 14 Prozent unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstagabend nach dem Bericht. Im Fokus sah sie allerdings durchaus hilfreiche Signale zur laufenden Produktion. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken ist ihr im aktuellen Umfeld allerdings noch nicht gut genug für eine Empfehlung./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 164,8EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 185,00 € , was eine Steigerung von +11,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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