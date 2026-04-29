DWS startet stark ins Jahr – jetzt Chancen nutzen!
DWS startet stark ins Jahr 2026: Rekordvermögen, robuste Zuflüsse und deutlich verbesserte Profitabilität untermauern die strategische Weiterentwicklung des Geschäfts.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Gesamtes verwaltetes Vermögen erreichte einen neuen Höchststand von EUR 1.093 Mrd.; langfristig verwaltetes Vermögen (LT AuM) bei EUR 966 Mrd.
- Langfristige Nettomittelzuflüsse (ohne Cash/Advisory): EUR 6,6 Mrd. in Q1 2026; inkl. Cash-Produkte und Advisory insgesamt EUR 11,0 Mrd.; Treiber: Passive/Xtrackers sowie Active SQI, Active Multi Asset und Alternatives.
- Erträge Q1 2026: EUR 821 Mio. (plus 9 % gegenüber Q1 2025, minus 9 % gegenüber Q4 2025).
- Kosten Q1 2026: EUR 444 Mio. (minus 9 % gegenüber Vorquartal, minus 5 % gegenüber Vorjahr); Aufwand‑Ertrag‑Relation (CIR) 54,1 % (Verbesserung um 8,1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr, leicht +0,3 pp gegenüber Vorquartal).
- Vorsteuergewinn Q1 2026: EUR 377 Mio. (plus 32 % gegenüber Vorjahr, minus 10 % gegenüber Vorquartal); Konzernergebnis: EUR 264 Mio. (plus 33 % gegenüber Vorjahr, minus 11 % gegenüber Vorquartal).
- Strategische Entwicklungen: Vereinbarung zum Erwerb von 40 % an Nippon Life India AIF Management (NIAIF) zur Stärkung India‑Alternatives; Stefan Hoops in den Vorstand der Deutschen Bank berufen (bleibt DWS‑CEO); Ausblick unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Q1 2026 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz, bei DWS Group ist am 29.04.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.085,05PKT (-1,04 %).
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