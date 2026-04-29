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    Konzern wächst: Gewinn +69%, EBITDA 89 Mio. €, ROCE bei 11,2%.

    ALSO Holding AG startet 2026 mit einem kräftigen Wachstumsschub: Deutlich höhere Gewinne, starkes Plattform- und Cloud-Geschäft sowie eine bestätigte, ambitionierte Prognose.

    Konzern wächst: Gewinn +69%, EBITDA 89 Mio. €, ROCE bei 11,2%.
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Konzerngewinn von ALSO Holding AG stieg im ersten Quartal 2026 um 69% an.
    • Das EBITDA belief sich auf 89 Millionen Euro, was einem Anstieg von 46% entspricht.
    • Die Umsatzsteigerung auf 4,3 Milliarden Euro (+31%) wurde durch alle Geschäftsmodelle sowie Akquisitionen und eine gezielte Steuerung auf höherwertige Leistungen erreicht.
    • Das Digitale Plattform-Geschäft wächst weiterhin überproportional mit über 30%, der Cloud-Umsatz stieg um 33% auf 674 Millionen Euro.
    • Für das laufende Jahr bestätigt ALSO eine EBITDA-Guidance von 300 bis 340 Millionen Euro und einen ROCE von über 20%.
    • CEO Wolfgang Krainz betont die Wirksamkeit der MORE/WIN-Strategie und das signifikante Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 21.07.2026.


    ALSO Holding

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    ISIN:CH0024590272WKN:A0JJW1
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