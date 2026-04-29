Konzern wächst: Gewinn +69%, EBITDA 89 Mio. €, ROCE bei 11,2%.
ALSO Holding AG startet 2026 mit einem kräftigen Wachstumsschub: Deutlich höhere Gewinne, starkes Plattform- und Cloud-Geschäft sowie eine bestätigte, ambitionierte Prognose.
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- Der Konzerngewinn von ALSO Holding AG stieg im ersten Quartal 2026 um 69% an.
- Das EBITDA belief sich auf 89 Millionen Euro, was einem Anstieg von 46% entspricht.
- Die Umsatzsteigerung auf 4,3 Milliarden Euro (+31%) wurde durch alle Geschäftsmodelle sowie Akquisitionen und eine gezielte Steuerung auf höherwertige Leistungen erreicht.
- Das Digitale Plattform-Geschäft wächst weiterhin überproportional mit über 30%, der Cloud-Umsatz stieg um 33% auf 674 Millionen Euro.
- Für das laufende Jahr bestätigt ALSO eine EBITDA-Guidance von 300 bis 340 Millionen Euro und einen ROCE von über 20%.
- CEO Wolfgang Krainz betont die Wirksamkeit der MORE/WIN-Strategie und das signifikante Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 21.07.2026.
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