SMT Scharf AG veröffentlicht beeindruckende Q1-Ergebnisse 2026
Nach einem verhaltenen Jahresauftakt mit rückläufigen Umsätzen und Ergebnis setzt SMT Scharf auf die Strategie 2026, um profitabel zu wachsen und neue Märkte zu erschließen.
Foto: SMT Scharf GmbH
- Der Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 sank deutlich auf 14,2 Mio. EUR, verglichen mit 22,9 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
- Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei -0,3 Mio. EUR, im Vergleich zu 1,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2025.
- SMT Scharf hat die Strategie 2026 verabschiedet, um das Unternehmen nachhaltiger und profitabler aufzustellen, mit Fokus auf Elektromobilität und neue Märkte.
- Trotz des schwächeren Starts bestätigt der Vorstand die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR.
- Der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 lag bei 11,4 Mio. EUR, der Auftragsbestand zum 31. März 2026 bei 24,1 Mio. EUR.
- China bleibt mit 59,9 % des Konzernumsatzes der wichtigste Markt, obwohl dort Umsätze auf 8,5 Mio. EUR zurückgingen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei SMT Scharf ist am 29.04.2026.
Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,5000EUR das entspricht einem Plus von +0,33 % seit der Veröffentlichung.
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