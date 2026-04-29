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    Forvia Hella Q1 2026: Umsatz stabil, starke Ergebnisse, Prognose bestätigt

    HELLA startet solide ins Jahr 2026: Elektronik wächst dynamisch, Licht schwächelt, dennoch bestätigt der Konzern seine Jahresziele und verbessert Ergebnis sowie Cashflow.

    Forvia Hella Q1 2026: Umsatz stabil, starke Ergebnisse, Prognose bestätigt
    Foto: creativemariolorek - stock.adobe.com
    • Währungsbereinigter Umsatz im ersten Quartal 2026 beträgt 2,0 Milliarden Euro, auf Vorjahresniveau; Umsatz in Euro sinkt um 2,9 % auf 1,9 Milliarden Euro aufgrund negativer Wechselkurseffekte.
    • Elektronik ist erstmals größte Business Group bei HELLA, mit einem Umsatzanstieg von 2,7 % auf 889 Millionen Euro; Wachstum vor allem durch Radarsensoren und Energiemanagement-Komponenten.
    • Umsatz im Lichtbereich sinkt um 10,8 % auf 843 Millionen Euro, bedingt durch Marktschwäche und Serienausläufe; positive Entwicklung in Asien durch neue Kundenprojekte.
    • Operating Income liegt bei 96 Millionen Euro, mit einer Marge von 5,0 %, leichte Verbesserung im Jahresverlauf wird erwartet; Nettoergebnis steigt auf 32 Millionen Euro.
    • Netto Cashflow beträgt -49 Millionen Euro, Verbesserung gegenüber Vorjahr (-61 Mio. Euro) durch effiziente Mittelallokation; Verhältnis zum Umsatz bei -2,5 %.
    • Das Unternehmen bestätigt die Prognose für 2026: Währungsbereinigter Umsatz zwischen 7,4 und 7,9 Milliarden Euro, Operating Income-Marge zwischen 5,4 % und 6,0 %, und mindestens 1,8 % Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.

    Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse zum 1. Quartal Geschäftsjahr 2026; Pressemitteilung; Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 29.04.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.085,05PKT (-1,04 %).


    HELLA

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    ISIN:DE000A13SX22WKN:A13SX2
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