Forvia Hella Q1 2026: Umsatz stabil, starke Ergebnisse, Prognose bestätigt

Währungsbereinigter Umsatz im ersten Quartal 2026 beträgt 2,0 Milliarden Euro, auf Vorjahresniveau; Umsatz in Euro sinkt um 2,9 % auf 1,9 Milliarden Euro aufgrund negativer Wechselkurseffekte.

Elektronik ist erstmals größte Business Group bei HELLA, mit einem Umsatzanstieg von 2,7 % auf 889 Millionen Euro; Wachstum vor allem durch Radarsensoren und Energiemanagement-Komponenten.

Umsatz im Lichtbereich sinkt um 10,8 % auf 843 Millionen Euro, bedingt durch Marktschwäche und Serienausläufe; positive Entwicklung in Asien durch neue Kundenprojekte.

Operating Income liegt bei 96 Millionen Euro, mit einer Marge von 5,0 %, leichte Verbesserung im Jahresverlauf wird erwartet; Nettoergebnis steigt auf 32 Millionen Euro.

Netto Cashflow beträgt -49 Millionen Euro, Verbesserung gegenüber Vorjahr (-61 Mio. Euro) durch effiziente Mittelallokation; Verhältnis zum Umsatz bei -2,5 %.

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für 2026: Währungsbereinigter Umsatz zwischen 7,4 und 7,9 Milliarden Euro, Operating Income-Marge zwischen 5,4 % und 6,0 %, und mindestens 1,8 % Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.

Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse zum 1. Quartal Geschäftsjahr 2026; Pressemitteilung; Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 29.04.2026.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.085,05PKT (-1,04 %).





