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    FUCHS startet stark ins volatile Jahr 2026!

    FUCHS startet 2026 mit Rückenwind: Rekord-EBIT, steigende Umsätze und kräftiger Cashflow – trotz Gegenwind durch Wechselkurse, Rohstoffpreise und geopolitische Risiken.

    FUCHS startet stark ins volatile Jahr 2026!
    Foto: FUCHS PETROLUB
    • FUCHS startet sehr gut ins Jahr 2026 mit einem Umsatzanstieg von 1% auf 934 Mio. EUR, trotz negativer Wechselkurseffekte
    • Das EBIT erreichte mit 125 Mio. EUR einen neuen Quartalsrekord und lag 16% über dem Vorjahr
    • Ergebnis je Stamm- und Vorzugsaktie stieg um 15% auf 0,68 EUR
    • Der Umsatz in der Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA) stieg organisch um 5% auf 547 Mio. EUR, das EBIT in dieser Region um 19% auf 62 Mio. EUR
    • Trotz geopolitischer Unsicherheiten und Rohstoffkostensteigerungen bestätigt FUCHS die EBIT-Prognose für 2026 bei 450 Mio. EUR, passt jedoch die Umsatz- und Cashflow-Prognosen an
    • Der freie Cashflow vor Akquisitionen stieg deutlich auf 54 Mio. EUR, während der Gesamtumsatz inflationsbedingt deutlich über 3,7 Mrd. EUR erwartet wird

    Der nächste wichtige Termin, Pressekonferenz, bei FUCHS Pref ist am 29.04.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.085,05PKT (-1,04 %).


    FUCHS Pref

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    +12,10 %
    +163,45 %
    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6
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