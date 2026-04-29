FUCHS Kicks Off 2026 Strong Amid Market Volatility
FUCHS opened 2026 with resilient momentum, lifting sales, profits and earnings per share while navigating currency headwinds and persistent geopolitical pressures.
Foto: FUCHS PETROLUB
- FUCHS achieved a strong start into 2026 with a 1% increase in sales revenues to EUR 934 million despite negative currency effects.
- EBIT reached a new quarterly high of EUR 125 million, up 16% from the previous year.
- Earnings per share increased by 15% to EUR 0.68 for both ordinary and preference shares.
- The company confirmed its EBIT outlook for 2026 at around EUR 450 million, despite challenges from geopolitical tensions and raw material cost increases.
- Regional performance showed a 5% sales increase in EMEA, a 1% rise in Asia-Pacific, but a 6% decline in North and South America due to currency effects.
- FUCHS expects full-year sales revenues to be significantly above EUR 3.7 billion, with adjusted outlooks for cash flow and capital commitments due to ongoing geopolitical and supply chain challenges.
The next important date, Press conference, at FUCHS Pref is on 29.04.2026.
At this time, the index MDAX was at 30.085,05PKT (-1,04 %).
+0,07 %
+4,56 %
+14,24 %
+6,82 %
-9,48 %
+12,10 %
+164,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte