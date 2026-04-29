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    FUCHS Kicks Off 2026 Strong Amid Market Volatility

    FUCHS opened 2026 with resilient momentum, lifting sales, profits and earnings per share while navigating currency headwinds and persistent geopolitical pressures.

    FUCHS Kicks Off 2026 Strong Amid Market Volatility
    Foto: FUCHS PETROLUB
    • FUCHS achieved a strong start into 2026 with a 1% increase in sales revenues to EUR 934 million despite negative currency effects.
    • EBIT reached a new quarterly high of EUR 125 million, up 16% from the previous year.
    • Earnings per share increased by 15% to EUR 0.68 for both ordinary and preference shares.
    • The company confirmed its EBIT outlook for 2026 at around EUR 450 million, despite challenges from geopolitical tensions and raw material cost increases.
    • Regional performance showed a 5% sales increase in EMEA, a 1% rise in Asia-Pacific, but a 6% decline in North and South America due to currency effects.
    • FUCHS expects full-year sales revenues to be significantly above EUR 3.7 billion, with adjusted outlooks for cash flow and capital commitments due to ongoing geopolitical and supply chain challenges.

    The next important date, Press conference, at FUCHS Pref is on 29.04.2026.

    At this time, the index MDAX was at 30.085,05PKT (-1,04 %).


    FUCHS Pref

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    +4,56 %
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    +12,10 %
    +164,17 %
    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6
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