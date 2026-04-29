Blue Cap AG erzielt Rekordjahr 2025 – Dividende steigt auf 1,60 €
Die Blue Cap AG blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 zurück: Umsatzplus, höhere Profitabilität, Rekorddividende und solide Bilanz bilden die Basis für zuversichtliche Prognosen.
Foto: Blue Cap AG
- Das Geschäftsjahr 2025 wurde von der Blue Cap AG erfolgreich abgeschlossen, mit einem Umsatz von 129,1 Mio. Euro und einer verbesserten Adjusted EBITDA-Marge von 5,4 %
- Der Net Asset Value (NAV) stieg auf 27,94 Euro je Aktie, insgesamt 125,3 Mio. Euro, trotz leichter Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr
- Die Gesellschaft schlägt eine Rekorddividende von 1,60 Euro je Aktie vor, inklusive einer Sonderdividende von 0,95 Euro, was einer Dividendenrendite von 9,3 % entspricht
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 55,2 %, und die Nettofinanzverschuldung wurde auf -50,9 Mio. Euro verbessert, was die starke Finanzierungsstruktur unterstreicht
- Das Portfolio umfasst vier Mehrheitsbeteiligungen in den Segmenten Industrials und Business Services sowie eine Minderheitsbeteiligung, mit insgesamt robuster Entwicklung
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 120 und 140 Mio. Euro sowie eine Adjusted EBITDA-Marge von 5 % bis 6 % prognostiziert, wobei die Unsicherheiten durch die globale Wirtschaftslage steigen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Blue Cap ist am 30.04.2026.
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