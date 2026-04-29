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    Straumann Group startet 2026 mit 7,1% Wachstum im Q1 durch

    Die Straumann Group startet 2026 mit solidem Schwung: Trotz Gegenwind durch Währungen legt der Umsatz deutlich zu, getrieben von Implantologie, Digitalgeschäft und Kieferorthopädie.

    Straumann Group startet 2026 mit 7,1% Wachstum im Q1 durch
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Straumann Group erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von CHF 673 Mio. mit einem organischen Wachstum von 7.1%, trotz Währungseffekten von -1.2%
    • Das Wachstum war breit über Regionen und Geschäftsbereiche verteilt, mit starker Nachfrage in der Implantologie, digitalem Geschäft und Kieferorthopädie
    • Die regionale Entwicklung zeigte in Europa (EMEA) ein Wachstum von 7.8%, in Nordamerika (NAM) 7.7%, in Asien-Pazifik (APAC) 0.5% (ohne China) und in Lateinamerika (LATAM) 19.5%
    • Die strategischen Fortschritte umfassen die Stärkung der Marktposition in der Implantologie, die Transformation der Kieferorthopädie und die Weiterentwicklung der digitalen Plattform Straumann AXS
    • Für 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Margenverbesserung von 30 bis 60 Basispunkten bei konstanten Wechselkursen erwartet
    • Die Gruppe bestätigt ihren positiven Ausblick trotz eines volatilen Marktumfelds und sieht langfristige Wachstumschancen in einem globalen Markt von über CHF 20 Mrd.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Straumann Holding ist am 29.04.2026.


    Straumann Holding

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    ISIN:CH1175448666WKN:A3DHHH
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