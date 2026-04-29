RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 225 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei mau gewesen, aber die Ergebnisse lägen weitgehend im Rahmen der zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Bericht. Das Management sei zuversichtlich, dass man im zweiten Quartal aufhole. Die Bestätigung der Jahresziele hebt Herbert positiv hervor. Mittelfristig sei die Zuversicht ungebrochen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 165,2EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
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