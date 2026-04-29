RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 225 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei mau gewesen, aber die Ergebnisse lägen weitgehend im Rahmen der zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Bericht. Das Management sei zuversichtlich, dass man im zweiten Quartal aufhole. Die Bestätigung der Jahresziele hebt Herbert positiv hervor. Mittelfristig sei die Zuversicht ungebrochen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 165,2EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 € , was eine Steigerung von +20,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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