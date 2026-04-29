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    Heidelberg Pharma AG: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2026

    Heidelberg Pharma meldet wichtige Fortschritte: HDP-101 erreicht die nächste Entwicklungsstufe, Partnerprojekte zahlen Meilensteine aus und die Finanzierung ist bis 2027 gesichert.

    Heidelberg Pharma AG: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Das klinische Phase I-Teil der Studie mit dem ADC-Kandidaten pamlectabart tismanitin (HDP-101) im Multiplen Myelom wurde erfolgreich abgeschlossen, die empfohlene Dosis für Phase IIa (RP2D) wurde festgelegt und der erste Patient dosiert.
    • Die Partnerprogramme entwickeln sich positiv: Takeda hat die klinische Entwicklung ihres Amanitin-basierten ADCs gestartet, und Huadong Medicine hat eine Brückenstudie in China initiiert, was Meilensteinzahlungen für Heidelberg Pharma auslöste.
    • Die Finanzierung wurde durch eine Vertragsverlängerung mit HealthCare Royalty und Soleus Capital gesichert, die eine Zahlung von 20 Mio. USD sowie eine Verlängerung der Finanzierungsreichweite bis Mitte 2027 ermöglichte.
    • Die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2026 stiegen auf 3,0 Mio. Euro, hauptsächlich durch Meilensteinzahlungen und Materialverkäufe, während der Periodenfehlbetrag auf 4,3 Mio. Euro sank.
    • Die betrieblichen Aufwendungen lagen bei 8,4 Mio. Euro, wobei die Forschungs- und Entwicklungskosten mit 6,1 Mio. Euro den größten Anteil ausmachten; die Gesamtkosten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.
    • Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Heidelberg Pharma mit Umsätzen zwischen 11,0 Mio. Euro und 15,0 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis zwischen -13,0 Mio. Euro und -17,0 Mio. Euro, wobei die Kosten durch Kostensenkungsmaßnahmen deutlich reduziert werden sollen.

    Der Kurs von Heidelberg Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8050EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,8100EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.


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