Heidelberg Pharma AG: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2026
Heidelberg Pharma meldet wichtige Fortschritte: HDP-101 erreicht die nächste Entwicklungsstufe, Partnerprojekte zahlen Meilensteine aus und die Finanzierung ist bis 2027 gesichert.
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- Das klinische Phase I-Teil der Studie mit dem ADC-Kandidaten pamlectabart tismanitin (HDP-101) im Multiplen Myelom wurde erfolgreich abgeschlossen, die empfohlene Dosis für Phase IIa (RP2D) wurde festgelegt und der erste Patient dosiert.
- Die Partnerprogramme entwickeln sich positiv: Takeda hat die klinische Entwicklung ihres Amanitin-basierten ADCs gestartet, und Huadong Medicine hat eine Brückenstudie in China initiiert, was Meilensteinzahlungen für Heidelberg Pharma auslöste.
- Die Finanzierung wurde durch eine Vertragsverlängerung mit HealthCare Royalty und Soleus Capital gesichert, die eine Zahlung von 20 Mio. USD sowie eine Verlängerung der Finanzierungsreichweite bis Mitte 2027 ermöglichte.
- Die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2026 stiegen auf 3,0 Mio. Euro, hauptsächlich durch Meilensteinzahlungen und Materialverkäufe, während der Periodenfehlbetrag auf 4,3 Mio. Euro sank.
- Die betrieblichen Aufwendungen lagen bei 8,4 Mio. Euro, wobei die Forschungs- und Entwicklungskosten mit 6,1 Mio. Euro den größten Anteil ausmachten; die Gesamtkosten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.
- Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Heidelberg Pharma mit Umsätzen zwischen 11,0 Mio. Euro und 15,0 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis zwischen -13,0 Mio. Euro und -17,0 Mio. Euro, wobei die Kosten durch Kostensenkungsmaßnahmen deutlich reduziert werden sollen.
Der Kurs von Heidelberg Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8050EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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