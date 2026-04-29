🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS steigert Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS erzielte rund drei Milliarden Gewinn Q1 2026
    • Integration der Credit Suisse spart 11,5 Milliarden
    • Vermögensverwaltung zieht 37 Milliarden Neugelder an
    UBS steigert Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal 2026 erneut deutlich mehr verdient als erwartet. Und mit der Integration der Credit Suisse (CS) sieht sie sich im Endspurt. Die Bank verdiente in den ersten drei Monaten 2026 mit rund drei Milliarden US-Dollar 80 Prozent mehr als im Vorjahr, wie sie am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 2,4 Milliarden gerechnet. Bereits in den paar letzten Quartalen hatte die UBS jeweils mehr verdient als von den Experten geschätzt.

    Vor Steuern verdiente die Großbank mit 3,84 Milliarden ebenfalls 80 Prozent mehr. Bereinigt um Integrationskosten spricht die UBS von einem Gewinn vor Steuern von knapp vier Milliarden Dollar und damit 54 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erträge der Bank stiegen um 13 Prozent auf 14,24 Milliarden Dollar, während der Aufwand mit 10,33 Milliarden mehr oder weniger stabil blieb. Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis verbesserte sich damit auf bereinigter Basis deutlich auf 70,2 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!
    Long
    30,11€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 9,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,48€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 9,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hoher Neugeldzufluss

    In ihrem Kerngeschäft - der globalen Vermögensverwaltung - zog die Bank im ersten Quartal 37 Milliarden Dollar an Nettoneugeldern an. Dennoch gingen die verwalteten Vermögen per Ende März leicht auf 6,9 Billionen Dollar zurück. Das begründet die UBS mit den schwächeren Märkten und Wechselkursbewegungen.

    Die CS-Integration schreitet derweil weiter voran. Im Berichtsquartal wurden weitere Kosteneinsparungen von rund 0,8 Milliarden erreicht. Der Stand der Einsparungen seit Beginn der Restrukturierung steht damit bei 11,5 Milliarden. Angestrebt werden bis Ende des Jahres 13,5 Milliarden weniger Kosten im Vergleich zu 2022.

    Bei der Frage der Schweizer Eigenmittelvorschriften will sich die UBS derweil weiterhin "konstruktiv" einbringen und zu einer "faktenbasierten Debatte" beitragen, ließ sich UBS-Chef Sergio Ermotti in der Mitteilung zitieren. Die UBS rechnet mit benötigtem zusätzliches Kapital von 22 Milliarden, wenn die Vorschläge des Bundesrats von vergangener Woche so durch das Parlament kommen.

    UBS zufrieden mit Ergebnis

    UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich sehr zufrieden mit dem vergangenen Quartal: "Wir erzielten ein ausgezeichnetes Finanzergebnis und sind nach wie vor auf dem Weg, unsere finanziellen Ziele für 2026 zu erreichen."

    Auch im Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf gibt sie sich einigermaßen zuversichtlich. Die Märkte würden sich im zweiten Quartal weiterhin "weitgehend widerstandsfähig" zeigen, heißt es dort. Darin spiegelten sich die Erwartungen wider, dass eine dauerhafte diplomatische Lösung des Konflikts im Nahen Osten erreicht werden könne.

    Auch wenn die Kundenaktivität "unverändert robust" sei, blieben die Risiken aber erhöht, und die Umstände könnten sich rasch ändern, was die Kundenstimmung und -aktivität beeinträchtigen könnte./ys/uh/AWP/zb

    UBS Group

    -0,11 %
    -3,37 %
    +13,23 %
    -12,48 %
    +36,04 %
    +97,77 %
    +186,62 %
    +136,98 %
    +61,05 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH
    UBS Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 35,92 auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 21:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -3,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 120,03 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5455. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -5,35 %/+53,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS steigert Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal 2026 erneut deutlich mehr verdient als erwartet. Und mit der Integration der Credit Suisse (CS) sieht sie sich im Endspurt. Die Bank verdiente in den ersten drei Monaten 2026 mit rund drei Milliarden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     