🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank mit Gewinnsprung im ersten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank startet 2026 mit überraschendem Plus
    • Aktionäre erhielten im ersten Quartal 1,9 Mrd Euro
    • Vorsteuergewinn stieg um 7 Prozent auf gut 3 Mrd
    Deutsche Bank mit Gewinnsprung im ersten Quartal
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank ist mit einem überraschenden Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. Auf die Aktionäre entfielen im ersten Quartal unter dem Strich 1,9 Milliarden Euro und damit knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten erwartet. Das teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mit.

    Die Entwicklung im ersten Quartal sei "ein sehr guter Start in die nächste Phase unserer Strategie", bilanzierte Konzernchef Christian Sewing, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Rendite des Geldhauses weiter nach oben zu treiben. Beim Vorsteuergewinn, der um sieben Prozent auf etwas mehr als 3 Milliarden Euro kletterte, war das erste Quartal 2007 mit rund 3,2 Milliarden Euro noch besser.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.872,52€
    Basispreis
    19,05
    Ask
    × 12,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.007,37€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 11,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres trugen alle Geschäftsbereiche zu dem guten Ergebnis bei, obwohl sich in der Investmentbank und im Geschäft mit Unternehmenskunden die Dollarschwäche infolge des Krieges im Nahen Osten negativ niederschlug. Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges erwartet die Deutsche Bank weniger Kreditausfälle.

    Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro vor Steuern das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro./ben/stw

    Deutsche Bank

    +0,16 %
    -1,72 %
    +10,58 %
    -16,85 %
    +21,51 %
    +174,48 %
    +142,40 %
    +85,32 %
    +1,16 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
    Deutsche Bank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 27,36 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,31 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +16,98 %/+46,23 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Bank mit Gewinnsprung im ersten Quartal Die Deutsche Bank ist mit einem überraschenden Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. Auf die Aktionäre entfielen im ersten Quartal unter dem Strich 1,9 Milliarden Euro und damit knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     