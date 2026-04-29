Deutsche Bank mit Gewinnsprung im ersten Quartal
- Deutsche Bank startet 2026 mit überraschendem Plus
- Aktionäre erhielten im ersten Quartal 1,9 Mrd Euro
- Vorsteuergewinn stieg um 7 Prozent auf gut 3 Mrd
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank ist mit einem überraschenden Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. Auf die Aktionäre entfielen im ersten Quartal unter dem Strich 1,9 Milliarden Euro und damit knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten erwartet. Das teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mit.
Die Entwicklung im ersten Quartal sei "ein sehr guter Start in die nächste Phase unserer Strategie", bilanzierte Konzernchef Christian Sewing, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Rendite des Geldhauses weiter nach oben zu treiben. Beim Vorsteuergewinn, der um sieben Prozent auf etwas mehr als 3 Milliarden Euro kletterte, war das erste Quartal 2007 mit rund 3,2 Milliarden Euro noch besser.
In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres trugen alle Geschäftsbereiche zu dem guten Ergebnis bei, obwohl sich in der Investmentbank und im Geschäft mit Unternehmenskunden die Dollarschwäche infolge des Krieges im Nahen Osten negativ niederschlug. Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges erwartet die Deutsche Bank weniger Kreditausfälle.
Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro vor Steuern das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro./ben/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 27,36 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,31 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +16,98 %/+46,23 % bedeutet.
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Ich habe die DBK mit Kursziel 100+ auf dem Zettel. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:
- Der Euroraum sieht mehr Zinserhöhungen als Senkungen in den nächsten Jahren. Das Zins-Geschäft der Banken bleibt stark.
- KI/AI wird zu einem RADIKALEN Kahlschlag in der Verwaltung, den Backoffice-/Kontrollprozessen und in der Sachbearbeitung führen. Es werden perspektivisch 90% dieser Kosten wegfallen. Das wird die Bilanzen über Jahrzehnte aufbessern und neue ATH's bei den Banken bringen. DBK Ultra-Long!
Hohe Ölpreise und das Wachstum im KI-Sektor treiben laut Bank hauptsächlich die Gewinne in Technologie- und Energieunternehmen.
Dennoch bleiben Anleger skeptisch, trotz des optimistischen Ausblicks der Deutschen Bank.
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/die-deutsche-bank-erwartet-ein-gewinnwachstum-von-19-prozent-anleger-bleiben-dennoch-vorsichtig/
https://www.private-banking-magazin.de/deutsche-bank-baut-wealth-management-im-schweizer-markt-aus/