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    Wacker Chemie erwartet in kommenden Monate keine Trendwende

    Für Sie zusammengefasst
    • Wacker rechnet auch künftig mit schwacher Nachfrage
    • Konflikt im Nahen Osten treibt Energie und Rohstoffe
    • Umsatz um knapp 5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro
    Wacker Chemie erwartet in kommenden Monate keine Trendwende
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Wacker rechnet auch in den kommenden Monaten mit schwacher Nachfrage. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf sei bislang keine Trendwende abzusehen, sagte Chef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung in München. "Die Nachfrage in vielen unserer Abnehmerbranchen ist weiterhin schwach. Dazu kommen die Effekte aus dem Konflikt im Nahen Osten. Die Verwerfungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten haben zu deutlich erhöhten Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik geführt". Wacker Chemie hatte bereits Mitte April vorläufige Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Diese wurden nun bestätigt, ebenso wie die Jahresziele.

    Demnach sank der Umsatz um knapp 5 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) knapp 173 Millionen Euro und damit im Jahresvergleich 45 Prozent mehr, auch weil es dem MDax-Unternehmen gelang, die höheren Rohstoff- und Energiekosten an die Kunden weiterzugeben. Unterm Strich schrieb Wacker etwas mehr als 15 Millionen Euro Gewinn, nach einem Verlust von gut 3 Millionen Euro ein Jahr zuvor./lew/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 30.065 auf Ariva Indikation (28. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +3,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -23,14 %/-9,63 % bedeutet.




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