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    Siltronic bestätigt Jahresziele nach Umsatz- und Gewinneinbußen zum Jahresstart

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz sank fast 40 Prozent auf 306,5 Mio Euro
    • Operativer Gewinn sank um rund 13 Prozent auf 65 Mio
    • EBITDA-Marge anvisiert bei 20 bis 24 Prozent im Jahr
    Siltronic bestätigt Jahresziele nach Umsatz- und Gewinneinbußen zum Jahresstart
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine weiter träge Nachfrage abseits von Computerchips für KI-Anwendungen macht Siltronic nach wie vor zu schaffen. Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um fast 40 Prozent auf 306,5 Millionen Euro, wovon 21,2 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen blieben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

    Das bedeutet für den Hersteller von Silizium-Wafern, aus denen die Kunden dann Computer- und Elektronikchips herstellen, einen Rückgang des operativen Gewinns um gut 13 Prozent auf rund 65 Millionen Euro. Analysten hatten jeweils etwas mehr erwartet.

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    Unter dem Strich sorgten höhere Abschreibungen für einen Verlust von knapp 67 Millionen Euro, nachdem vor einem Jahr noch ein Überschuss von 4,3 Millionen Euro erzielt worden war. Die Jahresziele bestätigte die Beteiligung von Wacker Chemie .

    So stellt Siltronic im laufenden Jahr in "einem anspruchsvollen Marktumfeld" einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht nach knapp 1,35 Milliarden Euro im Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis, also um Wechselkurseffekte und den Effekt der Schließung der Waferfertigung kleiner Durchmesser bereinigt, läge der Umsatz im Jahr 2026 in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Ebitda-Marge soll 20 bis 24 Prozent erreichen./mis/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 96,25 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -4,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -27,11 %/+6,30 % bedeutet.




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