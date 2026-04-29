Hikvision veröffentlicht die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und das erste Quartal 2026

Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 92,51 Mrd. RMB (12,95 Mrd. USD [1] ), was einem Anstieg von 0,01 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 14,20 Mrd. RMB (1,99 Mrd. USD), was einem Anstieg von 18,52 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als Zeichen seiner soliden Cashflow-Situation kündigte das Unternehmen für 2025 eine erwartete Bardividende in Höhe von insgesamt 10,54 Mrd. RMB (1,48 Mrd. USD) an, was einer Ausschüttungsquote von 74,25 % entspricht.

HANGZHOU, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision hat seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und das erste Quartal 2026 veröffentlicht, die ein stetiges Wachstum und eine verbesserte operative Qualität belegen.

Das Unternehmen behielt seine starke Dynamik auch zu Beginn des Jahres 2026 bei. Im ersten Quartal erreichte der Gesamtumsatz 20,72 Mrd. RMB (2,90 Mrd. USD), ein Anstieg von 11,78 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während der Nettogewinn um 36,42 % auf 2,78 Mrd. RMB (0,39 Mrd. USD) stieg. Bemerkenswert ist, dass sich die Bruttogewinnmarge im ersten Quartal um 4,16 Prozentpunkte auf 49,09 % verbesserte.

AIoT-Strategie treibt globales Wachstum voran

Aufbauend auf zwei Jahrzehnten Branchenführerschaft hat Hikvision seine AIoT-Präsenz gefestigt. Diese strategische Entwicklung zeigt greifbare Ergebnisse, was sich in dem stetigen Wachstum 2025 und dem starken Start ins Jahr 2026 zeigt.

Im Laufe des vergangenen Jahres stieg der Umsatz des Unternehmens aus dem Hauptgeschäft in den Überseemärkten auf 27,22 Mrd. RMB (3,81 Mrd. USD) und machte 29,42 % des Gesamtumsatzes aus. Insbesondere die Schwellenmärkte verzeichneten ein anhaltendes, robustes Wachstum.

Über das Videoangebot hinaus verzeichneten die Nicht-Video-Kategorien von Hikvision, darunter Zugangskontrolle, Alarmsysteme und kommerzielle Displays, ein rasantes Wachstum und fungierten als starker Umsatzmotor. Zudem blieb das innovative Geschäft äußerst wettbewerbsfähig, erzielte einen Umsatz von 25,45 Mrd. RMB (3,56 Mrd. USD) und trug 27,51 % zum Gesamtumsatz bei.

Weiterentwicklung groß angelegter KI-Modelle

Hikvision treibt AIoT-Technologien aktiv voran: Die groß angelegten KI-Modelle von Guanlan integrieren Bildverarbeitungs-, Sprach- und multimodale Fähigkeiten in Produkte und verbessern so die Genauigkeit und Effizienz in komplexen Umgebungen erheblich. So erhöht beispielsweise der Einsatz von Audio-Großmodellen bei der Qualitätsprüfung von Geräten die Erkennungsrate fehlerhafter Komponenten um 70 %.

Aufbauend auf seinen grundlegenden Fähigkeiten hat Hikvision erfolgreich branchenspezifische Modelle in verschiedenen Sektoren eingesetzt, darunter intelligente Fertigung, Logistik und Umweltschutz.

Anhaltendes Engagement für Forschung, Entwicklung und Innovation

Technologische Innovation bleibt die treibende Kraft hinter der Entwicklung von Hikvision. 2025 investierte das Unternehmen 11,75 Milliarden RMB (1,65 Milliarden USD) in Forschung und Entwicklung, was 12,70 % seines Gesamtumsatzes entspricht. In den letzten sechs Jahren beliefen sich die kumulierten F&E-Investitionen auf über 8 Mrd. USD, wobei stets mehr als 10 % des Jahresumsatzes für F&E aufgewendet wurden.

Diese nachhaltigen Investitionen haben das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens gestärkt. Bis Ende 2025 hatte Hikvision weltweit 12.981 erteilte Patente angesammelt, von denen 57 % Erfindungspatente waren.

Blick nach vorn

Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums in diesem Jahr lässt sich Hikvision weiterhin von seinem Gründungsversprechen leiten, das Richtige zu tun und auf dem richtigen Weg zu bleiben. In Zukunft wird sich Hikvision auf qualitativ hochwertiges Wachstum, kontinuierliche Innovation und betriebliche Effizienz konzentrieren, um seinen Kunden, Partnern und Stakeholdern weltweit nachhaltigen Wert zu bieten.

Den Jahresbericht 2025 von Hikvision finden Sie hier.

[1] USD-Beträge umgerechnet zum Durchschnittskurs 2025 von 1 USD = 7,1429 RMB (CFETS)

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