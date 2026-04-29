JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten zwar unter den Markterwartungen gelegen, schrieb David Perry am Mittwoch in seiner Reaktion auf den Bericht. Mit einer negativen Kursreaktion rechnet er allerdings aufgrund der bestätigten Jahresziele nicht. Airbus dürfte von einem vermutlich abnehmendem Luftverkehr zudem weniger betroffen sein als Triebwerkhersteller. Perry sieht im jüngsten Kursrutsch insgesamt eine gute Einstiegschance./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST
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Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 165,0EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
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