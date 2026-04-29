JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten zwar unter den Markterwartungen gelegen, schrieb David Perry am Mittwoch in seiner Reaktion auf den Bericht. Mit einer negativen Kursreaktion rechnet er allerdings aufgrund der bestätigten Jahresziele nicht. Airbus dürfte von einem vermutlich abnehmendem Luftverkehr zudem weniger betroffen sein als Triebwerkhersteller. Perry sieht im jüngsten Kursrutsch insgesamt eine gute Einstiegschance./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 165,0EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 225,00 € , was eine Steigerung von +35,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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