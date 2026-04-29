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    Symrise startet stark ins 2026er-Q1 – Ausblick bleibt positiv!

    Leichter Dämpfer zum Jahresauftakt, doch der Kurs bleibt klar: Symrise setzt 2026 auf profitables Wachstum, Effizienz und gezielte Reinvestitionen für die Zukunft.

    Symrise startet stark ins 2026er-Q1 – Ausblick bleibt positiv!
    Foto: Symrise
    • Organischer Umsatzrückgang von 0,4 % im Q1 2026; Gesamtumsatz rund 1.249 Mio. € (Vorjahr: 1.317 Mio. €)
    • Ausblick für 2026 bestätigt: organisches Umsatzwachstum 2,0–4,0 %, bereinigte EBITDA‑Marge 21,5–22,5 %, bereinigte Business Free Cashflow‑Marge >14,0 %
    • ONE SYM‑Transformationsprogramm wird beschleunigt: Fokus auf strukturelle Kosteneinsparungen, Effizienzgewinne und gezielte Reinvestitionen zur Wachstumsförderung
    • Segmententwicklung: Taste, Nutrition & Health mit organischem Wachstum +1,7 % (Umsatz ~749 Mio. €); Scent & Care mit organischem Rückgang −3,4 % (Umsatz 500 Mio. €)
    • Regionale Dynamik: Asien‑Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika mit positivem organischem Wachstum; Europa, Afrika & Naher Osten rückläufig gegenüber starker Vorjahresbasis
    • Management sieht 2026 als entscheidendes Jahr: CEO Jean‑Yves Parisot betont Zuversicht, Reinvestitionen zur Finanzierung zukünftigen Wachstums und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch ONE SYM

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung Januar - März 2026, bei Symrise ist am 29.04.2026.

    Der Kurs von Symrise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,46EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,44 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.065,50PKT (+0,31 %).


    Symrise

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    -2,86 %
    +2,24 %
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    -24,67 %
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    +27,30 %
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    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999
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