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    Scout24 2026: Starkes Wachstum, höhere Margen & mehr Aktienrückkäufe

    Das Unternehmen startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: zweistelliges Wachstum, höhere Margen, starkes B2B-Subscription-Geschäft und ein deutlich verbessertes Ergebnis je Aktie.

    Scout24 2026: Starkes Wachstum, höhere Margen & mehr Aktienrückkäufe
    Foto: Scout24 SE
    • Q1 2026 mit zweistelligem Umsatzwachstum von 13,9 % (organisch 10,7 %) und einem Umsatz von 179,6 Mio. EUR
    • Margensteigerung auf 60,1 % bei einem EBITDA von 107,9 Mio. EUR (+15,1 %) und einer verbesserten operativen Profitabilität
    • Starkes Wachstum im B2B-Subscription-Geschäft mit 20,4 % Umsatz- und 3,7 % Kundenwachstum in Deutschland
    • Ergebnis je Aktie steigt um 40,2 % auf 0,97 EUR; bereinigtes Ergebnis je Aktie um 20,1 % auf 0,95 EUR
    • Free Cashflow wächst um 10,6 % auf 56,3 Mio. EUR, unterstützt durch starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung
    • Aktienrückkaufvolumen für 2026 wird auf bis zu 350 Mio. EUR erhöht, um die positive Geschäftsentwicklung zu nutzen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Scout24 ist am 29.04.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.068,00PKT (+0,33 %).


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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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