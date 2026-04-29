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    Evotec SE: Ergebnisse für Q1 2026 am 6. Mai 2026 bekanntgegeben

    Evotec lädt Investoren und Interessierte ein: Am 6. Mai 2026 präsentiert das Life-Science-Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal in einem Webcast mit Telefonkonferenz.

    Evotec SE: Ergebnisse für Q1 2026 am 6. Mai 2026 bekanntgegeben
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec wird am 6. Mai 2026 die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 in einem Webcast und einer Telefonkonferenz bekannt geben.
    • Die Veranstaltung findet am 6. Mai 2026 um 14:00 Uhr MESZ statt; eine Anmeldung ist erforderlich, und eine Aufzeichnung wird später auf der Website verfügbar sein.
    • Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Wirkstoffforschung durch innovative Technologien, KI und proprietäre Plattformen vorantreibt.
    • Das Unternehmen arbeitet mit Top-20-Pharmafirmen, über 800 Biotech-Unternehmen und akademischen Einrichtungen zusammen, um maßgeschneiderte Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchzuführen.
    • Evotec konzentriert sich auf therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurologie und Immunologie, mit einem Portfolio von über 100 eigenen F&E-Projekten.
    • Die Zukunftsaussagen in der Mitteilung sind vorausschauend und unterliegen Unsicherheiten; Evotec übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,39 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.567,13PKT (-0,55 %).


    Evotec

    +0,48 %
    -7,84 %
    +21,63 %
    -19,62 %
    -31,12 %
    -69,08 %
    -84,96 %
    +48,82 %
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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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