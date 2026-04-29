Andritz: Rekord-Auftrag von 3,6 Mrd. € im Q1 2026
Andritz startet 2026 mit Rekorden: Volle Auftragsbücher, starkes Wachstum im Wasserkraftgeschäft und stabile Profitabilität prägen das erste Quartal.
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- Der Auftragseingang von Andritz erreichte im ersten Quartal 2026 einen Rekordwert von 3,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 54,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz stieg leicht um 1,7 % auf 1,79 Milliarden Euro, während das Konzernergebnis um 2,9 % auf 91,8 Millionen Euro zunahm.
- Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Hydropower erhöhte sich um 229,9 % auf 1,88 Milliarden Euro, hauptsächlich durch mittelgroße Aufträge im Bereich erneuerbare Energien.
- Der Auftragsstand zum 31. März 2026 erreichte mit 12,37 Milliarden Euro einen Rekordwert, was einem Anstieg von 18,3 % gegenüber Ende 2025 entspricht.
- Die Rentabilität (vergleichbare EBITA-Marge) blieb stabil bei 8,2 %, trotz eines negativen Währungseffekts von 4,1 %.
- Für 2026 bestätigt Andritz die Prognose eines Umsatzes zwischen 8,0 und 8,3 Milliarden Euro und einer EBITA-Marge zwischen 8,7 % und 9,1 %, mit einer erwarteten Rückkehr zum Wachstum.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 29.04.2026.
Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.
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